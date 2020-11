A Fazenda 12: Jojo conclui tese e dá a letra sobre racismo reverso

Desde os primeiros dias de A Fazenda 12, a peoa Jojo Todynho vem repetindo a frase: “estou maluca na minha tese?”, mas afinal, o que isso quer dizer? A fala da cantora já até virou bordão na casa e foi utilizada por outros participantes, e finalmente chegou a hora da funkeira revelar o que finalmente concluiu. Muito além do jogo do reality, a dina do hit “Que tiro foi esse” levou um debate pra lá de necessário: o racismo reverso não existe.

A Fazenda 12 – Jojo Todynho concluiu sua tese

Durante a votação da noite passada, terça-feira (3), Jojo comentou: “Baseado no jogo que teve essa semana, do ‘banquinho’, que o Biel me deu ‘fake‘, que é uma coisa que não sou, também tem outra coisa que me irritou, mas conclui minha tese, então tudo bem”. Marcos Mion então interrompeu a peoa de A Fazenda 12 e pediu: “peraí Jojo, a gente vê você falando dessa tese há muito tempo. Se você concluiu, trate de dividir com a gente”.

“Na roça passada eu estava tão em Nárnia que não percebi que ele já tinha lido o poder, só fui me ligar quando a Teté [Stéfani] votou nele e eu falei: ‘meu Deus’. Dei um voto, porque pedi pro Mariano se eu podia votar nele porque eu estava sem opção e porque eu também tinha que botar minha estratégia né. E aí acabei não votando nele [Biel], mas o meu voto para ele seria da festa ‘Neon'”, disse a peoa de A Fazenda 12, que continuou a explicação: “no momento em que eu estava conversando, que estava Juliano, Mirella e eu, estava falando com eles e ele [Biel] estava junto e ele falou pra mim que eu não gostava dele por ser branco. Eu falei para ele que não, nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum entendeu. Nós somos únicos capazes de mudar nossa história e racismo reverso não existe. O típico ‘racismo branco’ nunca será”.

“Disse para ele que não me identifico e quando você não se identifica, você corta caminhos para não cruzar com a pessoa. Falo, peço alguma coisa cordialmente, mas seria meu voto nele por conta disso e aí quando ele me deu o banquinho ‘fake’, ele poderia até me ‘cancelar’ [na dinâmica], mas se tem uma coisa que eu não sou é fake né. Fake pra mim é ele, nas atitudes que ele tem. E se ele é votado pela casa, alguma coisa não está agradando né. Então no quesito não sou maluca”, concluiu Jojo. Biel não gostou dos comentários da peoa de A Fazenda 12 e rebateu os argumentos, gerando uma discussão durante a votação, que só chegou ao fim quando Marcos Mion interferiu.

Biel bate boca com Jojo sobre ‘racismo reverso’

Quando voltaram para a sede de A Fazenda 12. O assunto voltou a gerar discussão. “Você acha que eu gosto do jeito que você me trata? Me faz pensar o que? Racismo não é só do branco pro negro Jojo, pelo amor de Deus”, reclamou Biel. “Tá bom, você precisa estudar Gabriel, porque você não sabe das coisas então”, rebateu a dona do hit “Que tiro esse?”

“Eu preciso estudar o porquê você faz o que você faz, você é um ser a ser estudado. Agora, pelo amor de Deus, racista? Isso é muito forte”, disse o participante de A Fazenda 12. “Eu te chamei de racista? Eu apenas falei, que racismo…”, tentou explicar Jojo, mas foi interrompida pelo peão, que continuou: “se eu te trato como você me trata, eu tenho certeza que a sua indignação ia puxar essa pergunta também”.

“Não ia perguntar Gabriel, porque esse é um direito da pessoa”, disse a cantora. “Talvez você não se importasse, sempre agrado todo mundo que está ao meu redor, por isso a minha indignação”, respondeu o intérprete de “Química”. “Mas eu te trato mal diariamente?”, questionou a peoa de A Fazenda 12. “Mas isso é respeito básico Jojo”, afirmou Biel.

A discussão entre a dupla continuou em A Fazenda 12 e Biel tentou concluir: “mas tá tranquilo, papo não vai fluir, só quero deixar claro que prática racista, pelo amor de Deus”. “Quem falou de prática racista? Eu só falei que eu não gostei da forma que você se impôs de dizer que: ‘ah você não gosta de mim porque sou branco’. E eu te falei hoje lá na votação, que racismo reverso não existe. É a mesma coisa que eu chegar pra você e te perguntar: ‘Gabriel, você não fala comigo, me trata mal, é por que sou preta?’ Eu jamais vou te fazer essa pergunta”, afirmou Jojo. “Mas se eu te tratasse como você me trata…”, rebateu Biel.

“Mas a questão é quando eu não gosto, não gosto, não tem nada a ver cor. Aqui não tem cor, idade, não fui criada assim. Nunca tratei ninguém com indiferença”, disse a carioca. “Muito menos eu”, respondeu o funkeiro. “Não te chamei de racista, eu apenas expliquei que sua fala não existe”, comentou Jojo.

O que é ‘racismo reverso’ e por que ele não existe?

O assunto que deu o que falar em A Fazenda 12 já foi explicado pelo Jornal DCI aqui, como diz a matéria, racismo é um sistema opressor que não dá oportunidade e direitos a determinados grupos por conta da cor da pele. Uma pessoa branca não sofre de maneira institucionalizada na sociedade, ou seja, a violência que é exercida por variadas manifestações de poder, além de consequências históricas.