A Fazenda 12: Jojo dá sermão e chama Luiza de ‘babaca’

Alguns peões ficaram revoltados com a forma que Luiza Ambiel caiu na roça da semana de A Fazenda 12. Depois de Raissa brigar com Lucas Cartolouco, foi a vez de Jojo Todynho falar do assunto.

Jojo manda a real e chama Luiza de babaca em A Fazenda 12

No quarto da sede, os participantes de A Fazenda 12 conversaram sobre a formação de roça, que foi cheia de conflitos. “Falsidade check”, brincou Jojo Todynho. “Falso do c******”, Raissa repetiu várias vezes.

Jojo pediu a palavra e olhando para Luiza, comentou: “com sinceridade, você pode nunca mais falar comigo. Que você vá amanhã para essa prova e ganhe. Mas eu tenho que dizer uma coisa, você foi idiota, babaca. Porque falei para você: ‘para, isso é um jogo meu bem’. Só que as pessoas precisam entender que fazendo grupinho, formando ideia ou não, quem decide lá é o povo”. Em seguida, a cantora afirmou: “isso aqui não tem negócio de popularidade, quem tem mais seguidores”.

E a Jojo mais uma vez faz tudo

"Você pode nunca mais falar comigo, nunca mais. Eu só tenho que te dizer uma coisa, você foi idiota, babaca, babaca, porque eu falei com você."#RocaAFazenda12 #AFazenda pic.twitter.com/Rosxek4jrv — bonito de máscara (@henrivilson) October 7, 2020

O que Cartolouco fez?

Mais votado da casa, Lucas Cartolouco escolheu Luiza Ambiel para ocupar o terceiro banquinho na formação da roça, o que foi uma surpresa para a maior parte dos confinados, pois o jornalista estava em clima de xaveco com a atriz. Além de pedir um selinho da peoa de A Fazenda 12 como presente no aniversário, Cartolouco falou diversas vezes como tinha carinho pela companheira de reality.

Luiza ficou chateada, chorou com o acontecimento e disse que não queria mais saber de Cartolouco. No quarto da sede, o peão tentou conversar com a atriz, mas foi impedido por Raissa, aos gritos.

Raissa não quer Cartolouco perto de Luiza Ambiel após o peão puxar a atriz para a #RoçaAFazenda 🤠💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/7iAQLUcHfY — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

Veja como foi a votação

Por conta do poder de Lucas Maciel, que venceu a Prova de fogo da semana, Cartolouco ficou com todos os votos de Biel e se tornou o segundo roceiro da quarta formação de berlinda de A Fazenda 12. Após puxar Luiza para ser a terceira roceira, foi realizado o “resta um” e Biel, que não foi salvo por ninguém, também acabou na roça.

