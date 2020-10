A Fazenda 12: Jojo e Luiza discutem por causa de tarefas; assista a briga

Luiza não teve momentos tranquilos na liderança da semana em A Fazenda 12. Após brigar com Lidi, na sexta-feira (9), por conta da divisão de tarefas, no domingo (11), foi a vez de ter confusão com Jojo.

Na manhã de domingo (11), Jojo Todynho e Luiza Ambiel discutiram na cozinha de A Fazenda 12 sobre as tarefas diárias. A dona do hit “Que tiro foi esse?” criticou a maneira que as funções são divididas, porque segundo a peoa, os participantes são individualistas.

Como a briga entre Jojo e Luiza começou?

Jojo reclamou que os peões que tomaram café da manhã, não limparam o fogão. A cantora disse que eles deviam ter limpado a sujeira ou terem usado o fogão a lenha, que não é utilizado durante o preparo do almoço. “O fogão estava podre, limpei o fogão todinho, não faço comida com coisa suja. Dois minutos que a pessoa gastou para fazer um pão, ela não pode gastar um segundo para guardar na geladeira o que ela usou?”, disse a peoa de A Fazenda 12.

“De manhã, quando eles descem, ali [fogão a lenha] não está acesso, porque é o Biel que sobe para acender. E quando acende, ele demora para esquentar. E não é todo mundo que come de manhã”, justificou a fazendeira da semana. “Então quem fizer coisa de manhã, limpe o fogão”, respondeu a cantora.

“Por isso eu estava te falando do rodízio [de tarefas]. Porque querendo ou não, o povo aqui é individualista, então não vão fazer. Esse negócio de dividir por partes… Um exemplo: ‘se estou com a cozinha, vou ficar só com a cozinha’. Então se fazer uma coisa e intercalar, vai ter que fazer tudo”, exemplificou a carioca.

Luiza rebateu o argumento de Jojo e a participante de A Fazenda 12 afirmou: “um dia sim e um dia não, não cansa ninguém”. A discussão continuou e foi ficando mais acalorada. Irritada, Jojo tentou terminar a briga: “então tá bom. A delegação é sua, você faz o que você quiser. Você está certa, não me meto. Qualquer coisa que você sentir de me perguntar, não me pergunte porque eu não vou responder mais”.

A briga não chegou ao fim e a dupla continuou discutindo sobre as tarefas dos peões no reality show rural. Antes de finalizar, Jojo disparou: “não sou nenhuma vagabunda para ficar limpando função dos outro pô”.

#AFazenda12 mas treta e treta jojo × Luiza pic.twitter.com/cbDwPh3R9K — Sandrinha (Campo Grande MS) 😍😉✌🏻💪🏻 (@neri_brandao) October 11, 2020

Jojo x Luiza: você é fazendeira mas não tinha que ter se metido na minha cozinha… frito vai limpar porque eu não sou nenhuma vagabunda 🗣🗣🗣 ADORO KKKKKKKK #AFazenda12 pic.twitter.com/qeuRnTSAha — vini (@vinituitaa) October 11, 2020

Luiza está chateada – A Fazenda 12

Na manhã desta segunda-feira (12), Luiza desabafou com Stéfani Bays sobre a briga que teve com Jojo. “Estou chateada, ela [Jojo] não está falando comigo”, contou. “Mais tarde vocês conversam”, aconselhou a ex-MTV.

“Não sei, hoje é um dia muito triste para mim, dia das crianças. Mas enfim, estou tranquila com a minha consciência”, disse a fazendeira da semana de A Fazenda 12.

O papo sobre a discussão entre Jojo e Luiza acabou e atriz começou a falar sobre a briga de Raissa e Carol Narizinho no quarto da sede de A Fazenda 12: “que tenso ontem né?” “Nossa, que coisa feia, não vou falar mais nada”, respondeu a maquiadora.

Mateus critica liderança de Luiza em A Fazenda 12

Na área externa de A Fazenda 12, Jojo conversou com Mateus sobre Luiza e o ator criticou a postura da peoa. “Sabe quando o chapéu do fazendeiro deslumbra? Ela já é um pouco assim, aí com esse chapéu. E nem é uma coisa que precisa ficar toda hora falando, mas ela gosta, não adianta, já conversei com ela. Falei para ela parar de fazer isso”, comentou o peão.

https://www.youtube.com/watch?v=FBIrGAjyJKk