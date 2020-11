A Fazenda 12: Jojo fala de lipo de Tays e web se revolta

Durante papo na sala de A Fazenda 12, no sábado (7), Jojo Todynho falou com Tays Reis sobre o procedimento estético que a baiana realizou antes do confinamento e como o corpo da peoa tem mudado desde que o reality show começou. O comentário não bem aceito por Tays, que disse não ter gostado, e também revoltou alguns internautas que criticaram a dona do hit “Que tiro foi esse?” pela atitude.

Jojo comenta corpo de Tays em A Fazenda 12

“Seu corpo mudou muito”, comentou a funkeira. “Como assim?”, questionou Tays. “Desde quando você chegou, mudou muito. Você estava muito mais… a entrada da lipo que você fez estava f***”, explicou a peoa de A Fazenda 12. “Seu corpo estava mais definido”, especificou Raissa.

“Estou engordando, vocês não perceberam isso? Não paro a boca”, justificou a baiana. “Por isso não concordo com fazer cirurgia antes de vim”, comentou Jojo. “Mas eu não fiz por isso aqui. Foi decisão minha, não teve nada a ver com o programa”, afirmou Tays. “Não, eu sei. Estou falando de outras pessoas que fazem. Nenhum tipo de cirurgia, porque aqui… foi-se”, respondeu a dona do hit “Que tiro foi esse?”. Mirella, que também estava na sala de A Fazenda 12, observou: “nem sabia que ela tinha cirurgia”.

O papo sobre procedimentos estéticos continuou e Jojo disse que muitos participantes de reality fazem cirurgia antes de entrarem no programa, mas que depois acabam precisando refazer o procedimento após o confinamento. “Aqui a gente muda muito”, avaliou.

Tays não gostou de comentário de Jojo

Em conversa com Jakelyne Oliveira, na área externa de A Fazenda 12, Tays revelou que não gostou dos comentários de Jojo sobre a lipoaspiração que fez. “Tem necessidade meu Deus de ficar falando isso?”, desabafou a baiana.

O papo da dupla continuou e Tays reclamou: “e fica parecendo que eu fiz para vir para cá e não é isso, tem nada a ver. Uma coisa minha, pessoal”. “Mas foi uma alfinetadinha né”, avaliou a miss. “Poxa amiga, eu sei que estou engordando. Deixa eu engordar. To nem aí”, disse a peoa de A Fazenda 12. “Eu também teria ficado chateada”, afirmou Jakelyne. “Ela podia ter falado só pra mim né”, comentou Tays.

Web reclama de Jojo Todynho

A atitude de Jojo Todynho não foi bem vista por alguns fãs de A Fazenda 12. Nas redes sociais, internautas debateram sobre o assunto, criticando o comentário da peoa sobre o corpo de Tays, e a hashtag ‘Tays merece respeito’ foi criada no Twitter. Na tag, fãs de Jojo também defenderam a funkeira, alguns justificaram como um erro da peoa e afirmaram que a carioca não tinha intenção de machucar os sentimentos da colega de confinamento.

Então quer dizer que a Nescau se perdeu no personagem TAYS MERECE RESPEITO pic.twitter.com/i72l0PrGJg — Chaminé (@chaminyinfy) November 8, 2020

Tays está lá fora magoada e chateada com o comentário nojento da Jojo falando que ela engordou e estragou a lipo que ela fez.

JOJO nunca me enganou é a pessoa mais egoísta e mal educada , ela só respeita os puxa sacos dela.

TAYS MERECE RESPEITO

pic.twitter.com/OXq97tGuVx — Gustavo Araujo (@GuguuGuedes) November 8, 2020

Amo a Jojo mas porra, não gostou das críticas da Val Marchiore e faz chacota com o corpo da Tays.

Tays merece respeito e muito mais. — Miguel_rodrigues7117 (@rodrigues7117) November 8, 2020

TAYS MERECE RESPEITO

eu apoio super a Jojo, mas concordo que ela errou em dar pitaco no corpo da Tays e tinha que pedir desculpas pra ela.

Só que falar que a Jojo é feia não pode também. As duas são lindas e tem a beleza delas. — eu sou a Isadora (@lsadorinha) November 8, 2020

Sobre a fala da Jojo e da Raíssa realmente não foi legal, porém um erro não vai anular todas as outras coisas boas que Jojo fez e fala, errar é humano, permanecer no erro que é o problema (indireta pra esses fãs do Biel 😉)

Tays merece respeito #AFazenda12 pic.twitter.com/RLNYkK0VMj — apenas um carioca (@_Robert_lima_) November 8, 2020

https://twitter.com/CynderRoof/status/1325261561255038976