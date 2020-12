A Fazenda 12: Jojo fala sobre decepção com Mateus: ‘virei vilã’

Jojo Todynho aproveitou a tarde deste sábado (12), que também é noite de eliminação no reality A Fazenda 12, para desabafar ao lado da ex-MTV Stéfani Bays. No quarto da sede, o assunto rendeu tanto, que a funkeira falou sobre a aproximação de Mateus Carrieri com Biel, e se mostrou estar bastante decepcionada com o ator. Ela falou até em não ser amiga do peão aqui fora.

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, entrou no reality e logo fez uma amizade com o ator Mateus Carrieri. O público e fãs da funkeira também abraçaram o peão, que ficou famoso na web por ser o “velhinho da Jojo”. Mas, parece que a reta final mexeu um pouco com alguns participantes. Como foi o caso de Carrieri, que nessas últimas semanas ficou mais próximo de Biel, rival declarado de Jojo no programa.

Mateus merece a amizade de Jojo em A Fazenda 12?

Após o episódio desta tarde, onde Mateus disse que queria uma final com Biel e Tays Reis, a internet criticou o peão. Uma por ser excluir Jojo Todynho – que diz ser sua prioridade. E outra, por Biel ser rival declarado da cantora. Mas, além disso, também tem a amizade entre os dois, que era sempre bonito de se ver. Como quando Mateus voltou da sua primeira roça, e a peoa até se levantou do sofá para comemorar junto – coisa que Jojo não costuma fazer em roças.

Na área interna da sede de A Fazenda 12, Jojo desabafou com Stéfani sobre estar decepcionado com o amigo de confinamento. “Tô em choque, decepcionada… Relações evoluem, mas virar grandes amigos, meu c*”, disparou Jojo. “O Gabriel hoje é melhor amigo dele. Hoje, eu fiquei como a vilã da história. Se parar para racionar, é por pura conveniência. Sou super a favor das pessoas se acertarem, mas viver como se fosse irmão. Estivessem juntos desde o começo. Que coisa ridícula, Teté”, completou a funkeira.

A maquiadora exclusiva de Jojo em roça e festas de A Fazenda 12, Stéfani Bays, concordou com o pensamento da colega, afinal, foi ela quem mandou o ator para a roça desta noite. Ainda sobre as atitudes de Mateus para ganhar o prêmio milionário, Jojo disse: “Só entrei porque não tinha o que fazer e tava na pandemia. Mas você vê, um desespero por causa de dinheiro, não preciso disso. Eu amo o Teteu, tenho um carinho imenso por ele, mas Tô enxergando coisas há muito tempo, desde quando o Juliano ainda estava aqui”. Por fim, ela fala sobre ele ter dito que os dois seriam grandes amigos aqui fora. “Eu tô muito decepcionada. Será que eu tô no hospício? Eu tô no hospício“, disse Jojo.

Bolada! 😡 Depois de declarar mais uma vez sua decepção com Mateus, Jojo chega a uma conclusão um tanto inusitada 😂 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/aDzGuu3Fil — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 13, 2020

Confira a repercussão na web:

Na web, muitos apoiaram Jojo sobre as atitudes de Mateus na reta final. Teve quem até comemorou o fato da funkeira “ter acordado”. Vejas algumas reações:

Eu tenho crtz q se o Mateus sair hj, a Jojo vai proteger a Teté até o final#sterella https://t.co/Efom7DzUoV — Sterella⚡🎪🍫 (@Sterell15542450) December 13, 2020

Jordana vulgo Jojo a que se acha , falando do Mateus pq tá com o cu na mão pensando que vai sair duas pessoas hj kkkk não me engana essa invejosa . — emillybb17/Lucas 👑 🍼 (@katiabbb17) December 13, 2020

Que bom jojo que vc abriu a visão referente o Mateus ele sempre foi falso é que ela ainda não viu oque ele disse que na final estando ele Biel e tays estava ótimo pra ele … — Daiane Souza (@DaianeS08007463) December 13, 2020

Jojo falando com Stefany que estava decepcionada com o Mateus pq viu que ele só age por conveniência e teve a certeza ontem na roça. Tô besta, ela leu o jogo dele todinho nos últimos minutos certamente Mion irá perguntar se ela se decepcionou. #FicaJojo — lidioliveira4 (@lidioliveira41) December 13, 2020

Nesta noite, o apresentador Marcos Mion irá revelar o décimo quarto eliminado de A Fazenda 12. Jojo, Mateus e Lidi Lisboa disputam a preferência do público de casa, que deve votar para um deles continuar na corrida para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote também na Enquete A Fazenda 12.