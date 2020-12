A Fazenda 12: Jojo ganha a prova do fazendeiro ‘deitada’; veja os memes

A última prova do fazendeiro ate então vencida por Jojo Todynho, virou alvo de memes do público de A Fazenda 12 na web na noite desta quarta-feira (09). Isso porque, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays focaram em um eliminar o outro, deixando a intérprete de Que Tiro Foi Esse? livre para conquistar o chapéu mais cobiçado do reality show.

No programa ao vivo, após Jojo ter sido declarada a última fazendeira da temporada, Lipe Ribeiro pediu uma revisão da prova do fazendeiro. A produção de A Fazenda 12 pediu para Marcos Mion, apresentador da atração, chamar o comercial para fazer uma revisão. No entanto, não foi concluída a análise e a votação da roça não foi iniciada.

Roça da semana em A Fazenda 12

A décima terceira roça de A Fazenda 12 foi formada na noite desta terça-feira (08) com mudança na dinâmica. Isso porque, os integrantes da baia não ficaram imunes ao voto da sede.

Lidi Lisboa, fazendeira da semana, abriu a votação indicando Mariano à berlinda. “Eu vou optar por um critério, que essa pessoa certa vez recebeu um poder e ela me mandou direto pra roça. Eu não tenho um critério ‘ah, vou mandar porque nós brigamos ou coisa parecida’, Vou usar somente esse critério, porque realmente me mandou direto pra roça. Hoje o meu voto vai no Mariano”, justificou ela em A Fazenda 12.

Logo em seguida, a casa votou e Mateus Carrieri ocupou o segundo banquinho. Como sendo o segundo roceiro, Mateus teve que puxar um morador da baia para a roça. Lipe foi o escolhido. Por fim, Stéfani Bays ocupou o quarto banquinho da roça após abertura do poder da chama vermelha que determinava uma nova votação entre dois peões.

A formação da roça teve ainda uma reviravolta com o poder da chama verde, que estava nas mãos de Biel. O intérprete de Química tinha que escolher entre R$ 20 mil ou salvar alguém da roça e colocar outro no lugar. O cantor abriu mão do dinheiro, livrando Mateus e colocando sua rival Jojo Todynho na berlinda de A Fazenda 12.