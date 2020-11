A Fazenda 12: Jojo passa mal, toca o sino e pede atendimento médico

Jojo Todynho precisou de atendimento médico na manhã desta quarta-feira (18). A peoa de A Fazenda 12 passou mal e acabou tocando o sino para receber ajuda. Esta é a terceira vez que a cantora passa mal no reality show rural, no mês de outubro, a dona do hit “Que tiro foi esse?” chegou a desmaiar.

Na manhã de hoje, quarta-feira (18), Jojo Todynho passou mal em A Fazenda 12. Segundo Jakelyne Oliveira, em papo com colegas de confinamento, a dona do hit “Que tiro foi esse?” estava com palpitações. A miss disse que Jojo bebeu muito café, o que fez mal para ela. A peoa precisou tocar o sino para pedir atendimento médico.

Mais tarde, já melhor, Jojo foi para a cozinha de A Fazenda 12, continuar o preparo do almoço dos confinados. A cantora estava sendo auxiliada por Tays Reis. A fazendeira da semana, Jakelyne, então ofereceu ajuda: “Jojo, você não quer que a gente termine o almoço?” “Não, vou descansar, é rápido”, respondeu a carioca.

Pouco depois, Tays também sugeriu que a peoa de A Fazenda 12 fosse descansar e deixasse o preparo do almoço de lado. “Jojo vai descansar. Aqui a gente olha”, aconselhou a baiana.

Peoa já desmaiou no reality

Esta não foi a primeira vez que Jojo passou mal em A Fazenda 12. Na segunda vez em que não se sentiu bem no reality show rural, Jojo desmaiou.

o momento que jojo desmaiou e logo em seguida a câmera mudou para o quarto pic.twitter.com/fSr906BBWx — cris dias (@crisayonara) October 2, 2020

Noite de votação foi intensa

Jojo Todynho está na roça desta semana de A Fazenda 12. As emoções foram fortes durante a formação de berlinda e na madrugada pós-votação. A peoa acabou brigando com um de seus melhores amigos no confinamento, Lipe Ribeiro. O bate boca da dupla foi feio e cheio de gritos.

"Eu tenho o direito de te achar burro", diz Jojo a Lipe 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/TxoJn3volb — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 18, 2020

