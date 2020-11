A Fazenda 12: Jojo pode desistir de reality: ‘não quero mais’

Jojo Todynho não está tendo dias fáceis em A Fazenda 12. A dona do hit “Que tiro foi esse?” acabou brigando com Stéfani Bays, uma de suas amigas no reality show rural, após a carioca puxar a maquiadora para a baia, quando perdeu a Prova de Fogo, o que não foi bem aceito por Stéfani. A peoa também se machucou durante uma tarefa na área externa.

Jojo pensa em desistir de A Fazenda 12

“Fiz a prova, não ganhei e fui para a baia, tudo bem… Teté [Stéfani] está triste comigo e aí torci o pé”, comentou Jojo, aparentando estar triste e cansada. Jakelyne Oliveira, fazendeira nesta semana de A Fazenda 12, tentou levantar o ânimo da cantora e afirmou: “é só uma semana ruim, já já vai melhorar”.

“Ah Jake, não quero mais ficar aqui não”, desabafou a peoa. “Não fala isso não, você já passou por tanta coisa, já se superou”, disse a miss.

Jojo triste e a Jake dando força pra ela, dizendo que é apenas uma semana ruim. 🤍 pic.twitter.com/jkN8JMe2hI — Julianna (@OpsJulianna) November 3, 2020

Veja o momento em que Jojo machucou o pé na área externa de A Fazenda 12:

entrando em novembro assim pic.twitter.com/SAod0hPvfR — alvaro (@alvxaro) November 3, 2020

O que fez Jojo pensar em desistir?

Jojo perdeu a Prova de Fogo da semana. A peoa de A Fazenda 12 disputou contra Lucas Maciel e Lidi Lisboa, o ex-Pânico acabou ganhando a competição pelo lampião do poder. Ao perder a prova, a dona do hit “Que tiro foi esse?” precisou escolher um colega de confinamento para ir para a baia com ela. Jojo levou Stéfani, que ficou brava com a escolha da cantora. As duas acabaram brigando por causa disso.

Depois de muitas reclamações da ex-De férias com ex, Jojo desabafou com os colegas de confinamento de A Fazenda 12: “fiquem à vontade, se quiser me votar, se não quiser me votar, se quiser me puxar para a baia, se não quiser, fiquem à vontade. Eu não vou me matar por causa R$ 1,5 milhão, se eu sair ou se eu ficar, minha vida continua lá fora. Se Deus quiser que eu fique mais um pouquinho, eu fico, mas não vou ficar me desgastando por coisa pequena, por coisa boba”

Jojo continuou: “tenho carinho por todo mundo, não vou virar a cara, não vou ficar puta, não vou chegar no Rodrigo Faro e meter o pau. Não me esquento, já passei por tanta coisa pior na minha vida. Imagina eu com 10 anos vendo meu pai ser morto na esquina da minha casa. Então isso aqui pode mudar coisas na minha vida? Pode, mas não vou me desgastar com isso não”. Antes de sair para o jantar italiano que ganhou, Jojo foi para a despensa de A Fazenda 12 e acabou chorando.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1323460872887537665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323460872887537665%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Ftvefamosos.uol.com.br%2Fnoticias%2Fredacao%2F2020%2F11%2F03%2Fapos-chilique-de-stefani-com-baia-jojo-todynho-desabafa-e-cai-no-choro.htm