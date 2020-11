A Fazenda 12: Jojo quebra regra e peões levam punição grave

A Fazenda 12 já coleciona uma série de punições, e neste domingo (29) foi a vez de Jojo Todynho infringir um regra do programa. Agora, os peões ficarão dois dias sem água encanada, uma das piores penalidades mais do reality. Vem ver o que rolou na sede mais vigiada do país.

Os peões de A Fazenda 12 ficarão dois dias sem água encanada porque Jojo Todynho demorou para recolocar o microfone em uma troca de biquíni. “Meu Deus, punição. Não acredito, estou até desnorteada”, disse a funkeira após ser informada sobre o castigo. Há dias os participantes não recebiam penalidade.

Eita! A peãozada leva punição, provocada por Jojo 👀💥🤦‍♀️ Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/zigfxGXda7 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 29, 2020

Indignada, Jojo até sugeriu a Mateus Carrieri – fazendeiro da semana – que a colocasse na roça de terça-feira (01/12): “Se quiser, pode votar em mim. Que vergonha”. O ator respondeu: “Para, Jo, que chata. Chega”.

"Mateus, se você quiser pode votar em mim", diz Jojo ao Fazendeiro, por ocasionar punição na manhã deste domingo (29) 😱😳 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/u3ILbJZLh1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 29, 2020

A Fazenda 2020: de Lula Livre a xixi no chão: 7 regras que os peões quebraram

O que os peões não podem fazer em A Fazenda 12

Fazer qualquer menção a políticos, partidos políticos ou candidatos a qualquer cargo.

Tentar se comunicar por leitura labial.

Obstruir a visão das lentes das câmeras.

Trocar qualquer peça de roupa nos reservados.

Fazer qualquer referência ao prêmio de participação (cachê) ou falar sobre detalhes da negociação e do contrato que foi fechado entre a Record e o peão.

É expressamente proibido maltratar ou até matar qualquer espécie de animal, incluindo galinhas, mesmo para alimentação.

Não é permitido levar alimentos das provas, atividades ou festas para serem comidos na sede após o término dos eventos.

É proibido pular na piscina com o microfone, como é proibido cochichar.

É expressamente proibida a comunicação escrita, seja através de itens de maquiagem (batom, lápis de olho).

É proibido mudar os móveis de lugar e/ou de cômodo

É proibido quebrar móveis da sede como: vasos e portas.

Fazer xixi no lugar indevido também gera punição.