A Fazenda 12: Jojo reclama sobre atitude de Lidi: ‘chateada’; entenda

Jojo Todynho não gostou de uma atitude de Lidi Lisboa em A Fazenda 12. A dona do hit “Que tiro foi esse?” achou desrespeitoso um comentário feito pela atriz antes da quarta noite de eliminação da temporada, que resultou na eliminação de Lucas Cartolouco. Chateada com o assunto, Jojo desabafou com Victória Villarim.

O que chateou Jojo Todynho em A Fazenda 12?

Em papo com Victória na área externa de A Fazenda 12, Jojo reclamou: “a Lidi brigou com a Mirella quando voltou da roça, dizendo que não respeitaram o momento dela. Mas enquanto eu estava lá no quarto, organizando as coisas, ela estava falando assim: ‘será que agora vou ter uma cama?’. Fiquei chateada”.

“Entendi, ela não respeitou também, porque você estava lá arrumando suas coisas, talvez para sair”, avaliou Victória. “Talvez ela não tenha feito por mal, mas assim… Está vendo, a gente erra sabe. O tempo todo”, comentou a cantora. “Falar é fácil né: ‘não respeitaram’. Foi lá brigar com a Mirella e fez a mesma coisa com você”, disse a peoa de A Fazenda 12.

“Talvez ela não tenha feito de maldade, mas fiquei chateada sabia”, contou Jojo. “Não, se ela sentiu, ela não ia querer fazer isso. Como ela odiou essa situação, ela com certeza ia prestar atenção na hora de falar isso. Então já não sei, não é possível, ela ia prestar atenção na hora de falar isso”, avaliou Victória, que em seguida aconselhou a carioca a prestar atenção na forma que Lidi age e analisar como é a relação entre as duas.

Quem deixou o confinamento?

Jojo Todynho foi a peoa mais votada da quarta roça de A Fazenda 12, somando 44,31% dos votos. Ao ser salva a peoa comemorou muito com os colegas de confinamento e antes de voltar à sede, comentou: “a pressão até caiu”.

Já Cartolouco não teve a mesma sorte, o peão teve menos votos que Jojo e Biel (30,80%), apenas 24,90%, e se despediu do reality show rural.

