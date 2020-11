Jojo Todynho como sempre divertiu os colegas de confinamento do reality A Fazenda 12. Em conversa com Lucas Selfie, Lidi Lisboa e Stéfani Bays, a funkeira revelou que não tem opção de voto para a próxima roça. Mas, com jeito brincalhão, ela disse: “Tô com a mão no c*, vou votar no Mion”.

Logo após a eliminação do jornalista Juliano Ceglia com 29,43% dos votos, os participantes comentaram sobre o que pode ou não acontecer na próxima formação da roça do programa. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ revelou que não tem opção de voto na casa, mas pensa em dar um ‘voto de amor’ para Lucas Selfie – por ele não ter recebido nenhum voto até agora no jogo.

A Fazenda 12: Jojo Todynho revela opção de voto em Lucas Selfie

Sem papas na lingua e toda liberdade dela, Jojo falou na cara do youtuber que pretende votar nele na próxima formação da roça de A Fazenda 12. No primeiro momento, Lucas não levou muito a sério a peoa, mas a cantora afirmou a decisão: “Não tem mais pra onde correr, você não tomou nenhum voto até agora. Você não vai me matar? Não vai ficar chateado comigo?”, questionou Jojo. Selfie respondeu: “Não, só vou retribuir”. E a funkeira perguntou: “Vai retribuiu com que motivo?” e o youtuber revelou que é mesmo um jogador: “Bom que você me avisa que eu tenho tempo pra pensar.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ao revelar de brincar sobre um possível discurso durante o ao vivo, Jojo disparou: “Primeiro eu vou votar no Mion, e depois em você”. Nesse momento, tanto Lucas quanto Stéfani deram gargalhadas da fala da cantora.

Jojo preparando o discurso pra votar no Lucas HAHAHAHAHAHA "Primeiro eu voto no Mion, depois em você." (Jojo) #AFazenda12 pic.twitter.com/sdJ0t3bY0x — Tayssssss💥👸🏾 (@taystropeira) November 6, 2020

Lucas Selfie é o único que ainda não recebeu votos da casa

O apresentador é o único participante de A Fazenda 12 que ainda não recebeu votos pela casa. Consequentemente, ainda não sentiu o gostinho de estar em uma roça, ou mesmo fazer a prova do fazendeiro. Ele realmente provou que sabe ser um bom jogador e comprovou que vale a pena estudar edições passadas.

No entanto, toda vez que tem nas mãos o poder do lampião, sempre causa um entretenimento para a família brasileira. Ou melhor, fogo no feno! Além de Lucas Selfie, outra participante ainda não foi para a roça. Estamos falando de Stéfani Bays. A ex-MTV também pode estar no foco da próxima berlinda, já que o fazendeiro da semana é Biel, e sabemos que a convívio entre os dois não é fácil. Os dois já declararam rivalidade até mesmo no ao vivo. E, se o cantor seguir a justificativa de votar em quem ainda não foi pra roça, ela pode ser a mais indicada, depois de Lucas Selfie.

Mas, só saberemos durante a votação da roça da próxima terça-feira (10), no programa ao vivo pela Record TV.