A Fazenda 12: Jojo se irrita com Biel e Juliano em pergunta de Mion

Na tarde deste domingo (1), o apresentador Marcos Mion ‘entrou’ na sede do reality A Fazenda 12, para comandar mais uma prova de fogo. Durante um bate-papo rápido com os participantes, Mion perguntou para Jojo Todynho se ela gostou de voltar para a tarefa da cozinha, após Jakelyne ser a nova fazendeira da semana.

No primeiro momento, Jojo se divertir com a pergunta e deu gargalhadas. Mas, ela respondeu o apresentador concordando que agora está em seu lugar feliz da casa, comandando a cozinha. Jojo também relembrou a ocasião que foi tirada da função pelo jornalista Juliano Ceglia, quando era fazendeiro. “O problema não é ter me tirado da cozinha, mas sim, a situação. Porque não é ter me tirado da cozinha, porque cozinha quem quiser. O problema foi a situação, foi uma questão armada. Foi sim”, revelou a peoa.

A Fazenda 12: Jojo dispara contra Biel e Juliano

Nesse momento, Jojo olhou para Biel e disparou: “Tá me olhando com cara de c* por que Biel?”. Eu odeio essa tua cara de deboche”. Jojo continua a explicação: “Enfim, a situação foi, que no dia da delegação, o Juliano foi e falou assim: ‘ah porque ontem eu já tinha combinado, eu já tinha falado com os meus amigos. Ai, ei já na minha mente eu compreendi que já tava uma coisa armada. Então eles quiseram me afetar, eu senti isso”.

Ao completar, a funkeira disse em A Fazenda 12: “Eu tomei como isso, pode ter sido não”. Nesse momento, Juliano disparou: “Mas não era não, não era não”. “Essa certeza eu só vou ter lá fora, aqui não posso falar nada, aqui a gente não dá certeza de nada. E, eu fiquei revoltada, mas já voltei de novo. Ao responder mais uma vez para Mion, ela confirmou: “Pra mim foi armado mesmo. Eu já estava dois meses fazendo a mesma coisa e do nada muda.”

Jojo em apenas um vídeo surrou Biel e Juliano eu amooooo #AFazenda12 pic.twitter.com/Ag3KgOpmT5 — karllos 💥🐇🍸👸🏾 (@anittapowwer) November 1, 2020

“É que tem gente que queria, inclusive a Mi”, tentou argumentar Juliano, quando Jojo disparou: “Juliano, para de fofoca, que depois não aguentaram o rojão, chamando a Tays pra ajudar. Para. A Tays tava na limpeza.”

Jojo Todynho discute com Juliano por cozinha

Quando Juliano foi o fazendeiro da semana pela segunda vez, ela quis modificar as funções da casa, resolveu tirar Jojo Todynho da função da cozinha. Claro, a peoa não gostou nada e não deixou barato.

“Se não tiver ninguém pra me ajudar, também ótimo, sem preocupação na minha cabeça”, disse Jojo. No entanto, Juliano argumentou: “Então, por isso que eu tô tentando decidir isso, porque cozinhar é assim, cada um tem um estilo de cozinha”. Nesse momento começou um burburinho, e Jojo disparou: “Eu fico na cozinha de boa, sem estresse”. “Eu não vou sair da cozinha. Cada um pegou sua função. Eu não vou fazer outra coisa. Eu gosto de cozinhar, então eu vou ficar na cozinha”, reafirmou Todynho em A Fazenda 12.