A Fazenda 12: Jojo sobre Biel: ‘disse que não gosto dele por ser branco’

Não é segredo para ninguém que Jojo Todynho não se dá bem com Biel. Durante o confinamento em A Fazenda 12, a dona do hit “Que tiro foi esse?” já brigou diversas vezes com o peão e não deixou de votar em Biel quando teve a chance. Segundo a cantora, Biel disse que sabe porque Jojo não gosta dele: porque o paulista é branco.

A Fazenda 12 – Jojo revela conversa com Biel

Durante a festa ‘memes’, Jojo conversou com MC Mirella sobre Biel. A cantora disse que bateu um papo com o fukeiro e que durante a conversa o intérprete de “Química” disse que Jojo não gostava dele por conta da cor da pele. “Ele falou pra mim que eu não gostava dele porque ele era branco”, disse a peoa de A Fazenda 12. Jojo continuou contando e completou: “eu falei assim para ele: ‘nada a ver'”.

eu to passando mal com o biel dizendo que a jojo não gostava dele porque ele era BRANCO céus #AFazenda12 pic.twitter.com/mQLessg0So — th 🍜 (@clubreply1988) October 31, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Web repercute revelação de Jojo

Internautas reagiram a conversa de Jojo com Mirella sobre Biel. Muitos tiraram sarro do comentário do funkeiro, no entanto, como o momento do bate papo entre Jojo e Biel não foi exibido pelas câmeras, alguns fãs do peão de A Fazenda 12 acusaram a cantora de mentir. Também rolou reclamou sobre a emissora que exibe o reality show rural. “meu Deus, que nojo! A Record nem exibiu uma canalhice dessas”, disse um usuário do Twitter.

"O Biel falou pra mim que eu não gostava dele pq ele era branco." (Jojo) MEU DEUS, QUE NOJO!!!!!!!!!!!! A RECORD NEM EXIBIU UMA CANALHICE DESSAS. #FestaAfazenda12 pic.twitter.com/p76vjxUGGV — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 31, 2020

Biel falou que a Jojo não gostava dele porque ele era BRANCO VEM AI: #FestaAFazenda12 #afazenda12 pic.twitter.com/zQFBC9bVxm — Não sou fake eu juro (@Nsoufakeeujuro) October 31, 2020

JOJO FALANDO QUE BIEL DISSE QUE ELA NÃO GOSTAVA DELE PORQUE ELE É BRANCO EU NÃO ACREDITO NISSO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Flávia 🐇 (@raissathequeen) October 31, 2020

o Biel falou pra Jojo q ela não gostava dele pq ele é branco KKKKKKKKKKKKKK mds q sem noção #FestaAFazenda12 — call me by my name q é malu (@souamarialu) October 31, 2020

o auge dessa festa foi a jojo contando pra mirella que o biel falou pra ela que ela não gostava dele porque ele era branco. realmente biel,o seu único defeito e motivos pras pessoas não gostarem de você é por vc ser branco e não é porque você é um insuportável do caralho mesmo. — quel🎃 THE CROWN STAN (@mishacryen) October 31, 2020

EM NENHUM MOMENTO O BIEL DISSE PARA A JOJO NA FESTA PASSADA QUE ELA NÃO GOSTARIA DELE POR CAUSA QUE ELE ERA BRANCO COMO A JOJO DISSE!!!! BIEL NUNCA FARIA UM COMENTÁRIO DESSE TIPO!! JOJO INVENTOU ESSE COMENTÁRIO!!

PEÇO PARA QUE VCS DEEM RT'S PARA MAIS PESSOAS VEREM!!! — Vinícius🦅 (@Bieldovini) October 31, 2020

Mano essa Jordana está passando do Limite que comentário maldoso é esse😡😡😡 — Räyännë🦋💗 (@SoaresRayanne2) October 31, 2020

Jojo e Biel já brigaram em A Fazenda 12

Após a terceira formação de roça de A Fazenda 12, enfurecida, Jojo declarou guerra contral Biel. Gritando, a peoa disse: “agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra tu me chama”. No mesmo dia, durante a votação, Jojo chamou o funkeiro de ‘c****’ e ‘frouxo’. “Correu para a baia porque sabia que ia tomar voto da casa, porque não tem peito e disposição para bancar”, disparou a carioca.

o conceito do dia é a Jojo falando "agora o pau vai torar,se quer paz amém se quer guerra tu me fala" eu não canso de falar que quem faz esse programa é a Jojo e ela é sim a protagonista pic.twitter.com/28a64FnLNr — o.d.d (@_woeyas_) September 30, 2020

https://twitter.com/thisolado/status/1311130593216913408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311130593216913408%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-2020-veja-7-momentos-full-pistola-de-jojo-todynho%2F21604%2F