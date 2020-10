A Fazenda 12: Jojo sobre fúria de Raissa: ‘se faz comigo, eu ia massacrar’

Na tarde desta terça-feira (13) na casa da árvore em A Fazenda 12, a funkeira Jojo Todynho teve um bate-papo com Lucas Selfie e MC Mirella sobre a reação da ex-vice Miss Bumbum Raissa Barbosa, quando ela tretou com Carol Narizinho na sede do reality da Record TV. Além disso, Jojo deixou claro que se fosse com ela, a situação seria outra.

A Fazenda 12: Jojo Todynho fala de atitude de Raissa

Na casa da árvore, conversou com Lucas Selfie e MC Mirella sobre o comportamento da peoa Raissa no jogo. Mirella iniciou comentando sobre a repercussão que deve estar tendo aqui fora. “Ai meu deus, deve tá sendo um meme esses dois’. Logo em seguida Lucas argumento: “Ela gosta mesmo de brigar. Ela jogou umas iscas pra vê se eu caía, pra gente brigar, aí eu fugia e ela vinha, eu eu falei: ‘a gente não vai brigar hoje. Meu humor está muito bom’.” Nesse momento, Mirella concluiu: “Mas ela tem que tomar cuidado com essas brigas dela”. “É, eu achei que ela iria perder a linha”, completou Selfie em A Fazenda 12.

Jojo, Lucas e Mirella falam sobre o comportamento de Raissa no programa 🔥 Os peões estão impressionados com a plenitude de Carol durante a treta com a modelo 😬 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/CNyHEPdTyd — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 13, 2020

Jojo Todynho fala sobre auto controle de Carol Narizinho

Ainda na casa da árvore, Jojo conversou com Mariano, Selfie e Lipe sobre a treta de Carol e Raissa. “E aí você vai juntando coisas… Eu vou mudando com muita gente. Acabou. Foi a mesma coisa que eu falei aqui agora para eles. Eu falei para a Raissa, na cara dela: ‘Vou pedir um curso de auto controle para a Carol, porque se você faz comigo o que você fez com ela, a gente ia ser expulsa, porque eu ia te massacrar’. Ia, porque me conheço”, disse ela em A Fazenda 12.

O lucas selfie que beija a boca da raissa dizendo que jogaria coco na cara dela kkk…. mas a militancia só serve pro mariano #AFazenda12 pic.twitter.com/2i8ZSsA2Iu — ؘ (@oppscausey) October 13, 2020

“E falei para ela: ‘Eu acredito que você só faz isso com pessoas que vão abaixar a cabeça para você. Por que você sabendo do gênio, você não vai fazer'”, continuou Jojo, enquanto Mariano concordava. “Falei para ela: ‘Você toma cuidado com esse tipo de atitude porque você pode se lascar, porque você pega uma pessoa mais doida que você, que tem uma ação de reflexo…'”, afirmou o sertanejo. Lucas – que tem affair com Raissa na casa – também quis deixar sua opinião: “Eu falei para ela, no dia que ela queria jogar água em mim: ‘O doido só é doido até achar alguém mais doido que ele'”.

Como foi a briga entre Raissa e Carol Narizinhoo em A Fazenda 12?

A treta entre Carol e Raissa começou durante o domingo (11), depois que a ex-vice Miss Bumbum chamou a ex-Panicat de ‘patricinha’. Quando tudo parecia brincadeira, a história mudou de foco e foi só fogo no feno! Carol não teria gostado do termo usado por Raissa, que por sua vez, partiu pra cima da loira. A treta foi grande que Lidi Lisboa, Luiza, Stéfani e Jakelyne precisaram segurar e acalmar Raissa, que estava com ‘sangue nos olhos’. Já, Caro, parecia tranquila durante a discussão.

https://twitter.com/Itspedrito/status/1315504891880759296