A Fazenda 12: Jojo Todynho dá chega pra lá em Biel; veja momento

Jojo Todynho já provou que não papas na língua, e a festa “Likes” em A Fazenda 12 a cantora deu uma chega pra lá em Biel, seu primeiro desafeto na casa. O funkeiro tentou se aproximar, mas foi torta de climão. Vem ver o que rolou durante a madrugada.

Jojo Todynho dá chega pra lá em Biel em A Fazenda 12

A festa teve pedido de desculpas e muita conversa sobre o que aconteceu na semana. Assim, Biel foi se aproximando de Jojo, que estava sentada em um canto do espaço observando os outros participantes.

Biel então tentou iniciar um papo, mas Jojo estava aparentemente sem muita vontade de conversar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O funkeiro investiu mais um vez e pediu para a cantora falar com ele. Bom, Jojo então respondeu: “eu não vou forçar uma coisa que não é de mim. Eu falo cordialmente. Mas eu não consigo brincar mais”. O peão então insistiu: “você não tem vontade de trocar ideia comigo?”, e levou uma resposta sincerona da artista. “não tenho, te digo de coração”.

Em outro momento, Jojo explicou que não gosta das atitudes de Biel e eu não vou ser falsa.

Veja o momento em A Fazenda 12:

Olha o climão começando na #FestaAFazenda: 🔥😶

Biel: "Mas você não tem vontade de conversar comigo?"

Jojo: "Não tenho!" Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/xcycBjhJSd — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 17, 2020

A relação entre Biel e Jojo Todynho não é de dentro do reality show. DJ Batata, ex-empresário musical do intérprete de Química, é o atual gerenciador da carreira de Jojo. Ele, aliás, foi quem lançou o cantor na indústria fonográfica brasileira. Através de Batata, Alexandre Baptestini ajudou o atual peão de A Fazenda 12 a ter seu primeiro contrato com uma gravadora.

Mas não para por aí. Biel rompeu relações profissionais com o DJ Batata e se lançou sozinho com o álbum de estúdio Juntos Vamos Além. Confinado em A Fazenda 12, o cantor deu a entender que os bastidores do fim dessa parceria foi mais intenso que o imaginável.