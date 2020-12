A Fazenda 12: Jojo Todynho pensava que não ia passar do primeiro mês

Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda 12, esteve no programa ‘Hora do Faro’, que foi ao ar neste domingo (20). Durante sua participação, a funkeira confessou que não acreditava que aguentaria ficar tanto tempo no reality.

O que fez Jojo Todinho permanecer em A Fazenda 12?

Quando entrou no programa, Jojo não acreditava que conseguiria ir até o final de A Fazenda 12, e ironicamente, se tornou a campeã do reality rural.

“Achei que não ia passar do primeiro mês, falei até para a minha assessoria”, confessou a artista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas Jojo Todynho contou que teve uma coisa que a ajudou a permanecer no programa. Para os peões terem assistência também para saúde mental, eles contaram com a psicóloga Débora, e foi a profissional quem ajudou para que a funkeira conseguisse continuar no jogo.

Jojo relembra o que a irritava além de Biel

Durante o programa, Jojo teve vários embates com o cantor Biel. O ex-peão, que ficou sem segundo lugar no programa e a funkeira não se entendiam, mas havia outro motivo para ela se irritar em A Fazenda 12.

“A voz do além me deixava louca”, disse a famosa, se referindo às broncas e inúmeras regras da produção de A Fazenda.

Campeã ganha ‘Diploma de conclusão de tese’ após A Fazenda 12

Jojo Todynho ainda recebeu um “diploma de conclusão de tese”, durante o Hora do Faro. Enquanto estava em A Fazenda 12, a famosa teve frases marcantes, e uma delas foi a “não estou maluca na minha tese”.

Por lá, ela fez seus agradecimentos à emissora de A Fazenda 12. “Sou uma pessoa que veio do nada, não fala com palavras bonitas, e que as pessoas puderam conhecer um pouquinho.Sim tenho meus defeitos e estou parecendo a evoluir”, afirmou. “Não acreditava que eu chegaria onde cheguei, pq eu me projetei por um mês, e hoje, eu saí como campeã.”

Jojo cutuca fãs de Biel

Depois de sair do reality, durante a ‘Cabine de Descompressão’, ela deu uma cutucada no público de Biel. Após saber sobre a história do lan house, ela alfinetou: “Desculpa gente, a lan house não deu certo”.

Acontece que na votação final, para que o cantor fosse o vencedor a levar os R$1,5 milhão, os fãs colocaram robôs para votarem em Biel, e o vídeo circulou pela internet.