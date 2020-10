O confinamento já ficou pesado para Juliano Ceglia. O jornalista esportivo caiu no choro nesse sábado (10) e disse estar pensando em desistir de A Fazenda 12. Vem saber o que rolou!

Juliano Ceglia pensa em desistir de A Fazenda 12

Juliano desabafou com Carol Narizinho e Ambiel que a saudade dos filhos está grande, e por isso não via motivo para continuar no jogo. “Não, eu não dou mais conta não”, lamentou ele em conversa com as peoas, na cozinha da sede.

“Vai passar rápido. Ju, pelo amor de Deus, é pro seu bem, pro bem dos seus filhos”, argumentou Ambiel, a fazendeira da semana.“Doido, às vezes bate essas bads, mas passa”, apoiou Narizinho.

“Aí que tá, antes batia de vez em nunca, agora bate todo dia. Entendeu? Eu vou ficar aqui deprê?”, respondeu Ceglia.

“O que você tá pensando em fazer? Ir pra roça e pedir pro povo te tirar?”, perguntou Ambiel. “É”, concordou o jornalista esportivo. “Eu vou ficar chorando pelos cantos agora?”, continuou ele.

Juliano Ceglia toma decisão

“Não, eu não vou bater sino, eu vou deixar rolar, mas eu me arrisco, entendeu. Eu falei pra ele assim, nessa última roça, que eles tavam lá e tal, eu tava com uma invejinha branca, sabe, a um passo de casa. Matheus sabe a quanto tempo eu tô falando isso”, revelou o peão, que depois da conversa chorou enquanto estava sozinho na mesa da cozinha.

