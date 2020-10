A Fazenda 12: Juliano é o fazendeiro da semana e escapa da Roça

O jornalista disputou a prova com Mirella e Mateus, que estão na roça junto com Luiza Ambiel. Confira como foi a prova!

Juliano Ceglia venceu a prova do fazendeiro e escapou da 6ª roça em A Fazenda 12. Agora, disputam na berlinda Luiza, Mateus e Mirella.

A roça foi formada na última terça-feira (20). Luiza foi indicada por Mariano, fazendeiro da semana, Mirella levou 5 votos da casa e puxou Mateus da Baia.

Juliano foi indicado através de uma terceira votação, consequência de um dos poderes do lampião conquistado por Raissa.

Por ter sido o último peão a entrar na roça, Juliano tinha o poder de vetar a participação de um dos roceiros na prova do fazendeiro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A escolhida foi Luiza Ambiel.

A Fazenda 12: veja como foi a prova do fazendeiro da semana

Na prova do fazendeiro dessa semana em A Fazenda 12, os roceiros deveriam abrir passagem serrando as tábuas no caminho.

Em seguida, os peões deveriam usar uma catapulta para arremessar 5 bolas em cada uma das 3 caixas. Quem conseguisse colocar todas as bolas nas caixas primeiro e tocasse o sino seria o novo fazendeiro.

Juliano saiu na frente, mas no decorrer da prova a disputa foi se acirrando.

Mateus chegou a ficar a uma bola de vencer a prova, mas acabou se enrolando e Juliano tomou a liderança da prova.

Nos últimos minutos, os três roceiros permaneceram empatados até que Juliano tomou fôlego e venceu a prova, se tornando o fazendeiro da semana em A Fazenda 12 e escapando da roça.

Quem votou em quem na formação da roça

A formação da 6ª roça em A Fazenda 12 foi marcada por discussões e confusão.

Mariano, fazendeiro da semana, indicou Luiza Ambiel, que não concordou com a justificativa e rebateu, iniciando a primeira briga da noite.

Em seguida, na votação da casa, Mirella e Jakelyne receberam 5 votos.

O desempate ficou por conta de Raissa, que recebeu o poder de vetar 2 votos em qualquer participante, e escolheu livrar Jake da berlinda.

Assim, Mirella foi a segunda peoa a ir para a roça, puxando Mateus Carrieri da baia.

Por último, o segundo poder do lampião, dado por Raissa à Jojo, determinada que 3 peões fossem escolhidos para uma terceira votação da casa.

Jojo indicou Lidi, Biel e Juliano, que foi o mais votado da casa e o quarto peão a enfrentar a roça.

Por ser o quarto escolhido, o jornalista recebeu o poder de vetar a participação de um dos roceiros na prova do fazendeiro. A escolhida foi Luiza.