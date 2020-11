A Fazenda 12: Juliano quer ir a roça testar popularidade

Depois de ver seu grupo ser dissolvido pelas eliminações de Victória e Luiza e o afastamento de Mirella em A Fazenda 12, Juliano Ceglia quer testar sua popularidade fora do programa e diz para Biel que quer estar na próxima roça, que será formada nesta terça (03). “Eu quero ir pra roça, eu tenho que ir pra roça. Quero sentir o que tá acontecendo”, disse para o funkeiro durante a tarde.

Peões estão em dúvida sobre reputação fora do programa

Ainda durante a conversa, Biel e Juliano falaram sobre as últimas reviravoltas e o clima de paz que está reinando em A Fazenda 12, mas acreditam que apesar de tudo a opinião do público é a que prevalece.

Sobre a próxima eliminação e a vontade de ir pra roça e testar sua popularidade, Juliano concluiu: “Se eu voltar é porque a galera quer que a gente fique mesmo”, referindo-se também a Biel.

Durante a formação da 7ª roça, quando Biel tomou o lugar do fazendeiro Juliano e indicou um peão conforme o poder da chama verde, o funkeiro chegou a dizer que ele e o jornalista eram como um só em A Fazenda 12.

Juliano acredita que será o 8º eliminado em A Fazenda 12

Mais tarde, em conversa na sala da sede com Biel e Mateus, Juliano voltou a falar sobre a formação da roça, dessa vez verbalizando sua crença de que será o próximo eliminado.

“Muito provavelmente no fim da semana eu tô em casa”, desabafou. Biel rebateu dizendo que ele não tinha poder sobre essa decisão, mas o jornalista manteve seu posicionamento: “Eu sei, mas o público vai querer que eu saia”, concluiu.

"No fim de semana, eu estou em casa", diz Juliano para Biel 😬 O peão acredita que será o próximo eliminado do reality 🤔 Olha só! Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/s8pq1zfGfR — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 3, 2020

Últimas eliminações esfriaram o clima em A Fazenda 12?

Na web os fãs de A Fazenda 12 têm sentido o clima no reality esfriar, principalmente depois da eliminação de Luiza Ambiel na 6ª roça.

Alguns chegam até mesmo a pedir a volta da ex-musa da Banheira do Gugu para agitar as coisas.

Entretanto, parte do público acredita que a mensagem transmitida pelo carro de som para Mirella pedindo seu afastamento de Biel e Juliano tenha sido o principal motivo do fim das brigas – e consequentemente, da emoção.

Depois da visitinha do carro em A Fazenda 12, Mirella magicamente decidiu fazer as pazes com Raissa, enfraquecendo o grupo dos bicos pretos e tornando o clima da casa mais ameno.

Mas os fãs do programa querem mesmo é fogo no feno! E você, o que acha dessa reviravolta?