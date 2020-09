Após a terceira formação de roça de A Fazenda 12, Raissa Barbosa teve um ataque de fúria e jogou creme nos colegas de confinamento. Ela sujou Lucas Cartolouco e os peões que estão ao seu lado na berlinda da semana, Biel e Juliano Ceglia. Enfurecido com a situação, Juliano invadiu o quarto da sede e foi para cima da modelo. A Record, no entanto, cortou as imagens. Veja o que acontece:

Como o barraco começou?

O clima ficou tenso entre Raissa e alguns homens de A Fazenda 12 quando a modelo expôs conversas que ouviu entre participantes. Mais votada pela sede, Raissa precisou puxar um morador da baia para o terceiro lugar na berlinda.

“Eu tenho duas opções, a primeira é um cara [Juliano] que não honra o que tem entre as pernas. Porque na semana passada me pediu desculpas, falou um monte de coisa, disse que não votaria em mim, quando chega aqui na hora, vota em mim”, comentou. A modelo continuou: “a segunda opção é o Biel, que na semana passada, tivemos aquele atrito, joguei água na cara dele. Depois conversamos na festa, falei que joguei porque achei ele um falso. E acho ele um falso”.

Durante a justificativa, Raissa também disse que acordou enquanto Biel estava conversando e ouviu ele falando sobre o amigo Lucas Cartolouco: “falou que o Cartolouco estava na cozinha puxando o saco dos outros para não ser votado”.

A peoa disse que estava na dúvida entre as duas opções, mas resolveu puxar Biel.

O que aconteceu entre Raissa e Biel após 1ª roça de A Fazenda 12?

Depois que a primeira roça de A Fazenda 12 foi formada, Raissa, que levou 8 votos, se revoltou. Durante o ataque de fúria, a peoa chorou e jogou água em alguns peões que estavam na cozinha. “vocês jogaram sujo”, disparou.

Juliano Ceglia se descontrolou em A Fazenda 12

Após Raissa sujar os peões com creme, Juliano Ceglia perdeu a linha. Com força, o jornalista esportivo abriu a porta do quarto da sede de A Fazenda 12, em que estavam Raissa, Jojo Todynho e outras participantes. “Vai quebrar a porta. Calma, tá louco?”, gritou MC Mirella.

O peão seguiu até a cama em que estava Raissa e começou a gritar “você me respeita” diversas vezes. Juliano ficou apontando o dedo para a modelo. Em meio a confusão, que se tornou generalizada, a transmissão foi cortada. Pouco depois foi possível escutar que o jornalista continuava gritando. “Não vou te bater”, afirmou.

O que o peão falou sobre Raissa para Biel?

Mesmo após parar de gritar com Raissa, Juliano continuou com raiva e disparou em conversa com Biel em A Fazenda 12: “jogou coisa na minha cara essa p******. É o sonho da vida dela eu bater nela”.