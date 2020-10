Como de costume, a tradicional festa da A Fazenda 12 deu o que falar novamente. Desta vez, na madrugada deste sábado (17), o destaque foi para Lidi. Bêbada, a apertou as partes íntimas de Lucas Selfie. O episódio gerou discussão entre os internautas que questionaram assédio da parte da atriz. Assista ao vídeo do momento:

Entenda o que aconteceu entre Lidi e Lucas em A Fazenda 12

Após a festa, Lidi não queria ir dormir e protagonizou alguns momentos polêmicos. A atriz pediu um beijo a Lucas, que negou e disse para ir deitar.

Para completar, a peoa apertou o órgão genital do youtuber. Em seguida, ela tornou a pedir um beijo, mas Lucas negou novamente e levou a peoa para o quarto da sede de “A Fazenda 12” para dormir.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o momento

LIDI PEGA EM PARTES ÍNTIMAS DE SELFIE … SE FOSSE AO CONTRÁRIO #AFazenda12 pic.twitter.com/8xRf7tNyYd — Luan Lopes (@_luanrlopees_) October 17, 2020

Também durante a madrugada, Lidi parece ter se acertado com Mirella, que até então era sua rival no jogo. As duas conversaram e quase se beijaram na sala. A surpresa é porque as duas peoas já protagonizaram algumas discussões.

As peoas já haviam brigado nas primeiras semanas do reality show rural, quando a atriz voltou da segunda roça da edição e depois quando Lidi reclamou com a funkeira por ter pego o balde que Luiza ia usar durante uma de suas tarefas na área externa. Dessa vez, as peoas discutiram porque a MC quis tirar satisfação com a paranaense por causa de um comentário de Lidi durante uma dinâmica do programa. Leia a matéria completa da briga aqui.

#afazenda12 Lidi: Preguiça de você! Mirella: Vou fazer da sua vida um inferno… 1 semana: pic.twitter.com/Cg10r6Ib7w — Khalin (@KhalinK3) October 17, 2020

a mirella falando o que a jojo e a lidi representam aqui fora estando na fazenda AAAA VEM AI A AMIZADE pic.twitter.com/4EzSzTTnJD — bad vi (@vicrealityx) October 17, 2020

Público aponta assédio

A web, claro, não deixou o episódio passar despercebido. Lidi Lisboa foi, instantaneamente, repreendido pelos fãs de A Fazenda 12, reality show da RecordTV. Muitos seguidores reclamaram da atitude da atriz e classificaram como assédio sexual.

“Foi engraçado eu até gosto da Lidi, mas isso não foi assédio?! se fosse o contrário como seria a reação dela e do público?”, escreveu Faby Monarca, participante do Power Couple Brasil 4

Gente oq a Lidi fez foi assédio sim, não importa o quão bebada ela estava, pyong tbm estava bebado e não deixou de ser assédio. — Kakarina.🍫🐇 (@lmjandradx) October 17, 2020

A LIDI COLOCANDO A MÃO NO PINTO DO LUCAS PQ ELE NÃO QUIS DAR UM BEIJO NA BOCA DELA Gente, esse povo tem dificuldade de entender o que é assédio? Não é possível.#AFazenda #AFazenda12 #FestaAFazenda #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/hh5z95pL5H — Wonder Woman (@wonderwomanRJ) October 17, 2020

“Gente tava amando a Lidi bêbada. Mas o q ela fez foi assédio e tá todo mundo rindo. Se fosse ao contrário estariam crucificando (com razão) a atitude dele. Pegar no pinto é a mesma coisa que pegar na ppk. Tá tudo errado. Não passo pano #afazenda12”, disse uma seguidora.

https://twitter.com/EuNaoSouCapaz/status/1317337728766398465