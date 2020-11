A Fazenda 12: Lidi aposta em Jojo como vencedora do reality

Falta menos de um mês para A Fazenda 12 chegar ao fim e os peões já fazem suas apostas para o grande ganhador. O palpite de Lidi Lisboa, por exemplo, é de que o prêmio de R$ 1,5 milhão será de Jojo Todynho. A atriz conversava na área externa com Stéfani Bays, na tarde de hoje (23/11), sobre a reta final do programa, e a funkeira foi um dos nomes mais citados.

Jojo vai ganhar A Fazenda 12?

Em bate papo com Stéfani, Lidi fez uma auto avaliação e disse acreditar que não ganhará A Fazenda 12. Segundo ela, a torcida de Jojo é maior, e por isso a funkeira deve sair vitoriosa da edição “Ela vai ganhar o programa”, disse a atriz.

Apesar da aposta em Jojo, Lidi não poupou críticas a colega de confinamento. Tudo isso porque a atriz acredita que a saída de Lucas Selfie foi culpa da funkeira. Em outro momento, a atriz de ‘Jezabel’ afirmou que Jojo tem uma torcida forte, com muitos fãs. “Com certeza, com a briga aqui com ela, comprei briga com o público dela lá fora. Tudo bem, beleza”, comentou.

Com a saída de Mirella, quem merece ser o campeão?

Quando é a final do reality?

A final de A Fazenda 12 está marcada para o dia 17 de dezembro, uma quinta-feira. Neste dia, 4 peões disputaram o prêmio de R$ 1,5 milhão e o status de campeão da edição. O programa tem sido marcado por brigas, divisões na casa, revelações, reviravoltas, famosos (participando e torcendo), lives e recorde em uma roça.

Diferentemente de outras edições, a final de A Fazenda 12 vai contar com participantes já eliminados, mas só para criar mais fogo no feno. Já imaginou Luiza Ambiel, Cartolouco e Carol Narizinho de volta em “A Fazenda 12“? A vontade dos fãs do reality pode se tornar realidade.

Entenda: Luiza, Cartolouco e outros peões devem voltar ao reality

No top 10 do programa estão os seguintes participantes:

Jojo Todynho

Biel

Jakelyne

Mariano

Lidi Lisboa

Stéfani

Lipe Ribeiro

Tays

Raissa

Mateus Carrieri

Quem não deve ganhar o reality show?