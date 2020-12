A Fazenda 12: Lidi detona Jojo e faz pedido a Biel em dia de eliminação

Na tarde desta segunda-feira (14), a participante Lidi Lisboa criticou a postura adotada por Jojo Todynho, após a formação de roça especial de A Fazenda 12. Ela, que está na berlinda justamente com a rival no jogo, revelou seu descontentamento em relação à funkeira após o pódio de hoje. Inclusive, caso saia, revelou um pedido especial para Biel. Vem ver.

Com a reta final batendo na porta dos peões, os nervos ficam ainda mais à flor da pele, e claro, cada um acha um jeito de dar uma cutucada. Cada comentário falado, cada atitude tomada pode gerar pauta para um debate, ou até mesmo discussão na sede em Itapecerica da Serra. Ainda mais se os protagonistas têm histórico e uma rivalidade declarada no jogo, como Jojo e Lidi.

Lidi critica Jojo em A Fazenda 12

Na área interna da sede, a protagonista de ‘Jezabel’ criticou a postura de Jojo, após o resultado da formação de roça do último domingo (13). Em conversa com Biel e Tays Reis na sala principal, Lidi disse: “Eu não sei o que pensar. Mas, quando Jordania [Jojo] falou: ‘adorei a roça’”. “Ela falou isso?”, questionou o cantor Biel, que logo foi confirmado pela atriz. “Quando o Lipe falou: ‘poxa, gente e falou da roça’, ela [Jojo] pegou e falou: ‘eu adorei a roça” ‘, relatou Lidi.

Sobre o resultado da formação de roça de hoje, ela ainda disse: “Ela vai com as duas pessoas que mais brigaram com ela”. Após o comentário, Biel concordou e disse: “Verdade”. Lidi também pontuou, dizendo: “Depois da roça, ela [Jojo] até ficou mais simpática. O que tiver que ser, vai ser”.

Lidi faz pedido para Biel caso seja eliminada

Ainda no bate-papo na área interna da sede, Lidi Lisboa revelou um pedido para o cantor Biel, caso ela seja a décima quinta eliminada de A Fazenda 12 esta noite. Ela pediu: “Mas, se eu sair, você vai me contar se ela vai caçoar muito da minha cara, tá“. Na roça especial ao lado de Lidi e Jojo Todynho, Biel disse, rindo da situação: “Eu te digo o mesmo“.

Segura esse climão! 🔥 Lidi critica a postura de Jojo após a formação de Roça desse domingo (13) 😬 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ZOSN5qQnaZ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 14, 2020

Roça com Jojo, Biel e Lidi em A Fazenda 12

No programa ao vivo desta noite pela Record TV, o público de casa e também os participantes do reality rural, irão finalmente saber os dois finalistas ao prêmio final de R$ 1,5 milhão. Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa disputam a preferência do público de casa, que está votando desde domingo (13) para dois deles serem salvos e ir direto para a grande final de A Fazenda 12.

O outros dois finalistas ao prêmio milionário, será revelado no programa ao vivo desta terça-feira (15). Logo após o programa de hoje, uma nova votação será aberta através do portal do R7.com. Os roceiros da última formação de roça são: Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays. Mais uma vez, apenas dois deles serão os finalistas da grande final, que será na próxima quinta-feira (17), após a novela bíblica ‘Jesus’.

