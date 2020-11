A Fazenda 12: Lidi diz que está a ponto de ‘bater o sino’ e desistir do jogo

Durante conversa com Mirella e Stéfani no quarto da sede na tarde detsa terça (3), Lidi Lisboa confessou que nos últimos dias tem pensado em desistir de A Fazenda 12 e estava a ponto de bater o sino.

Por que Lidi pensa em desistir de A Fazenda 12?

A atriz desabafava com as peoas sobre a pressão que tem sentido dentro do jogo nas últimas semanas.

“Sei lá, faz uns três, quatro dias que estava a ponto de bater o sino. E Eu tô aqui. É dias e dias…”, desabafou.

Stéfani rebateu dizendo que, só de birra, Lidi ficaria no programa até a final. A atriz brincou e devolveu, batendo na madeira: “Meu Deus do céu, a pessoa joga praga!”.

A conversa continuou com as peoas debatendo sobre a atitude de Juliano Ceglia que avisou os outros participantes de A Fazenda 12 que gostaria de ir para a próxima roça para testar sua popularidade.

Lidi disse não ter certeza se o jornalista realmente se salvaria da eliminação, enquanto Stéfani acreditava que poderia, sim, acontecer. Por fim, Lidi deu seu palpite sobre quem poderia realmente voltar de uma roça: “Acho que a pessoa que pode bater lá e voltar é realmente o Biel”, concluiu a atriz.

Outros peões já verbalizaram a vontade de deixar o programa

Nas últimas semanas o clima tem pesado entre os participantes de A Fazenda 12. Lidi não foi a única a externalizar a vontade de desistir do jogo.

Durante a manhã desta terça, Jojo Todynho desabafou com Jakelyne e demonstrou estar chateada com os últimos acontecimentos, principalmente a discussão com Stéfani após puxá-la para a baia no domingo.

“Fiz a prova, não ganhei e fui para a baia, tudo bem… Teté [Stéfani] está triste comigo e aí torci o pé […]. Não quero mais ficar aqui não”, desabafou.

Juliano também já demonstrou a vontade de abandonar A Fazenda 12 mais de uma vez, a última logo após a reviravolta com o cancelamento da prova do fazendeiro e eliminação surpresa na última quinta.

O jornalista chorou enquanto conversava com Lipe e desabafou que sentia saudade dos filhos. “Não aguento mais isso, tô no meu limite, quero ir embora. Quero ver meus filhos”, disse.