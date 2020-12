A Fazenda 12: Lidi fala de briga com Stéfani e peoa escuta tudo

Depois do barraco que teve com Stéfani Bays no fim de semana, Lidi Lisboa desabafou sobre o assunto em papo com Lipe Ribeiro, na manhã de hoje, segunda-feira (7). Enquanto conversavam, a dupla não sabia que estava sendo ouvida por Stéfani, que estava na casa da árvore de A Fazenda 12.

Lidi fala sobre Stéfani

Na área externa de A Fazenda 12, Lipe Ribeiro e Lidi Lisboa conversaram. “Agora não adianta também ficar tipo… Cara não tenho mais cabeça”, comentou o carioca. “Não, também não quero discutir. Não quero conversar”, respondeu a atriz da Record TV.

A fazendeira da semana de A Fazenda 12 continuou e ironizou: “não tenho nada para conversar, minha visão é louca, sou louca, doida, tenho uma visão de mundo…”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que a dupla provavelmente não sabe, é que Stéfani Bays estava na casa da árvore e pôde escutar a conversa.

Lidi e lipe estavam falando de Stefani, e ela estava na casinha da árvore. Pela carinha dela ela ouviu. Gente sério não dá, eu estou num ódio, ela não merece isso. Queria poder fazer alguma coisa, qria tanto abraçar e proteger. Força meu amor @astefanibays pic.twitter.com/L86sYvFMFa — Cute Moments Sterella 🎪⚡️🍫 (@Sabrina83375568) December 7, 2020

Leia também: fim de semana tem ‘agressão’ de Jojo e produção demitida

Peoas de A Fazenda 12 brigaram

Na noite de domingo (6), Lidi Lisboa e Stéfani Bays brigaram feio. A ex-De férias com o ex ficou chateada com a atriz por ter sido tirada de uma atividade valendo dinheiro. As duas se desentenderam e a discussão gerou muitos gritos e choro.

Lidi reclamou que Stéfani estava ‘se fazendo de vítima’. “Todo o tempo”, disse a paranaense. Chorando, a peoa de A Fazenda 12 disse que estava se sentindo sozinha no programa. Há alguns dias, Stéfani já havia comentado que se sentia solitária após as amigas deixarem o reality show rural.

Tays Reis entrou no quarto da sede de A Fazenda 12, local em que a dupla discutia, e tentou apartar a briga, pediu calma para as colegas, mas a discussão não cessou. “Estou decepcionada mano”, lamentou a ex-MTV. “Então fica decepcionada Stéfani, que saco”, reclamou Lidi. “Eu dando minha cara a tapa, defendendo ela [Lidi] pras pessoas, ela vai na frente de todo mundo e diz que eu estou insuportável? Eu sou é trouxa”, comentou Stéfani.

Eita!!! Lidi e Stéfani brigam feio antes de atividade começar #AFazenda12 pic.twitter.com/6rAmz8JirK — Paulo Henrique Lima (@_pauloreal) December 7, 2020

Veja também:

Público vota e último poder da chama vermelha é revelado

Veja quem são os ex-peões que estão em pré-confinamento