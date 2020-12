A Fazenda 12: Lidi fala em ranço de Mateus e alfineta JoJo: ‘difícil de lidar’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lidi Lisboa, décima quinta eliminada de A Fazenda 12, participou da live do eliminado na tarde desta terça-feira (15). A atriz protagonista de Jezabel revelou ranço de Mateus Carrieri e falou sobre briga com Mirella. Além disso, a famosa disse se arrepender de ter sido explosiva no reality show.

Ranço de Mateus Carrieri

Na live do eliminado, Lidi assistiu a cenas da sua performance nas festas de A Fazenda 12. Em um dos momentos, a atriz aparece dando um beijo em Mateus, seu rival no reality show. Durante conversa com os apresentadores Victor Sarro e Dani Bavoso, a ex-peoa disse ter ranço do amigo de Jojo Todynho.

“Eu tentei ficar muito amiga dele, tentei resolver aquele ranço que eu tive dele. Por que eu tive ranço dele, passei o jogo inteiro com ranço dele. Então tentei muito virar parceira dele. Mas em determinado momento não deu. Altos e baixos, gente. Uma loucura”, contou.

Lisboa também falou sobre exagerar nas bebidas nas festas. “Eu enchi muito o saco, né? Porque teve uma hora que falei: ‘Gente, ou vou encher o saco das pessoas ou vou pirar aqui dentro’. Não tem como! Não tem o que o fazer. Daí bebe uma cachaça, fica um pouco marinada…”.

Fama de explosiva em A Fazenda 12

Considerada uma das participantes que mais se envolveu em brigas em A Fazenda 12, Lidi disse se arrepender de ter adotado uma postura explosiva. “Acho que eu teria um pouco mais de paciência. Acho que faltou isso [constância]. Eu deveria ter exposto minha ideia em relação às pessoas ou ter segurado mais a onda. Porque lá todo mundo engole muita coisa. A verdade é essa”.

Como exemplo, ela detalhou uma briga que teve com Stéfani Bays na reta final do reality show. “Acontece que, quando não está tudo bem, está escrito na minha cara que não está tudo bem. Eu não consigo esconder. Por exemplo, a briga com a Stefáni, ela estava reclamando demais e fazia cara feia pra tudo. Eu fazia a mesma coisa, mas eu já tinha melhorado e gostaria que ela melhorasse também”, disse.

Amizade com MC Mirella

Lidi também relembrou uma briga que teve com Mirella em que chamou a cantora de ‘vaca’ e ‘ardilosa’. “Menina, vou ter que ver essa palavra no dicionário. Tenho que estudar a etimologia dessa palavra”, brincou a atriz.

Logo em seguida, a famosa destacou como se aproximou da agora ex-rival logo depois da passagem do carro de som. “Nesse momento, eu acho que ela já estava muito com a Stéfani. E eu me aproximei da Stéfani, e automaticamente me aproximei dela. Mas ela mudou: ficou mais educada, mais meiga, mais tranquila, ela meio que deu uma desarmada. E eu senti isso. Então, ela ficou uma pessoa mais acessível. E eu sou extremamente acessível e eu tento compreender o máximo possível. Então ela ficou mais acessível, eu fiquei mais acessível, então foi natural”, explicou.

Rivalidade com Jojo em A Fazenda 12

Lidi não deixou de comentar sobre Jojo Todynho em A Fazenda 12. A peoa foi a única a bater de frente com a intérprete de Que Tiro Foi Esse?, a quem não economiza nas críticas. “Gente, eu vou ser cancelada na internet, mas tenho que falar a verdade: Jordana. É uma pessoa, no jogo, extremamente complicada e difícil de lidar. E todo mundo acha engraçado. Tem coisa que não é engraçada. Eu não acho”, disse.

Por fim, ela foi questionada pelos apresentadora da live do eliminado se o seu choque com Jojo seria por ter um temperamento parecido com o da cantora.

“Eu sou difícil de lidar, mas eu acho que eu tenho coragem, rapaz. Eu acho que tenho coragem, e às vezes me atiro tanto de cabeça nos negócios que depois saio catando os pedaços. Quando vi, já tô toda despedaçada, aí tenho que fazer a terapia. Então eu acho que, infelizmente… Eu sei que as pessoas se identificam muito com ela, mas ela tem uma visão de vida, de mundo, e eu tenho outra visão. E acho que é isso que é incompatível”, concluiu a ex-participante de A Fazenda 12.

