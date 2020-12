A Fazenda 12: Lidi, Jake, Biel e Jojo na roça; veja quem votou em quem

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A roça desta terça-feira, 1/12, foi marcada por muita emoção! Os confinados se depararam com surpresas na formação da berlinda e tiveram que mudar os planos. Lidi Lisboa, Jakelyne Oliveira, Biel e Jojo Todynho foram parar nos temidos banquinhos do reality e correm o risco de sair do programa. Vem ver quem votou em quem na formação da Roça de A Fazenda 12.

Como foi a votação para a roça de A Fazenda 12

Mariano, dono do poder de fogo, pode escolher entre a chama vermelha e verde, que trazem surpresas a roça. O peão escolheu o poder verde e ficou imune à berlinda, no entanto, a sede ficará dois dias sem água encanada. Já o outro poder foi entregue para Lidi Lisboa.

Em seguida, Mateus Carrieri indicou Jakelyne para ocupar o primeiro lugar da roça. A indicação não foi bem recebida pela Miss Brasil 2013, e os dois peões lavaram roupa suja durante o ao vivo.

Tays votou em Lipe

Lidi votou em Jojo Todynho

Biel votou em Jojo

Jojo votou em Biel

Jake votou em Biel

Mariano votou em Stéfani

Stéfani votou em Biel

Lipe votou em Biel

Mais votado pelos peões de A Fazenda 12, Biel ocupou o segundo banco da roça e pode puxar alguém da sede. Como regra, o peão então escolheu Lidi para completar a berlinda. Mas o que os participantes não sabiam era que a roça dessa terça teria o 4º roceiro.

Lidi Lisboa e dona da chama vermelha, ganhou o poder de indicar a 4ª pessoa para a formação da roça. Sem titubear, a atriz votou em Jojo.

Quem está na roça de A Fazenda?

Assim, a roça de A Fazenda 12 dessa semana foi formada por Lidi Lisboa, Jakelyne Oliveira, Biel e Jojo Todynho. Para completar, a funkeira e última roceira pode vetar alguém da prova do fazendeiro, de quarta-feira (2), e seu rival Biel foi o escolhido. Briga de gigantes!

A eliminação de A Fazenda 12 será na quinta-feira, dia 3, mas até tem muita fogo no feno para queimar.

Lidi, Jake, Biel ou Jojo Todynho, quem deve sair?

