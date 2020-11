A atriz de Jezabel, Lidi Lisboa, relembrou uma ocasião chata em que passou em uma loja de sapatos. Em conversa com Stéfani Bays, MC Mirella e Raissa Barbosa na área interna de A Fazenda 12, a peoa resgatou uma memória ruim em que foi destratada por atendentes de uma loja.

Enquanto a funkeira e a ex- MTV se maquiavam no quarto de A Fazenda 12, o papo rolava entre as meninas. Stéfani relembrou da época em que fez o reality ‘De Férias Com o Ex’, e foi ‘atacada’ pelos fãs, que passaram a admirá-la após sua participação. Nesse momento, entre uma fala e outra, Lidi relembrou a ocasião chata que passou. Segundo ela, ao entrar na loja, as vendedoras acharam que ela não tinha “cara” de quem iria comprar alguma coisa.

A Fazenda 12: Lidi diz que já foi destratada em loja

“Uma vez eu entrei na [Are], sapato. Eu tava gravando uma novela e morando em Campinas. Nesse momento, teve uma pausa no áudio, possivelmente alertando sobre a proibição de falar nomes de marca no programa. Após isso, Lidi continuo o relato: “Enfim, a loja de sapato. Ai, na hora que eu entrei na loja, a minha música [fone de ouvido] acabou. E daí, eu ouvi as mulheres falando assim: ‘humm, olá. Vai você, porque não vai comprar nada’”. Nesse momento, Stéfani ficou incrédula com a história e abriu o bocão em A Fazenda 12 e soltou: “Ai que abuso”.

“Ai eu tava meio distraída assim, não prestei muita atenção. Eu dei uma olhada assim, aí eu saí da loja”, contínuo Lidi [fazendo um estalo com os dedos]. “O que, voltei como um satanás e vi a mulherada fazendo assim [se escondendo] atrás do balcão. Juro por Deus. Virei louca, falei o que? Repete. Você acha que eu não ouvi, querida! Desci o barraco”, diz Lidi, que finaliza: “Falei, manda chamar o gerente.”

lidi contando que foi destratada numa loja de sapatos #AFazenda12 “se esconderam tudo atrás do balcão” KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/WC5td1Au3E — roupão da lidi (@mayacomentaa) November 5, 2020

Lidi também já pensou em desistir do programa

Na terça (3), a atriz desabafou com as peoas sobre a pressão que tem sentido dentro do jogo nas últimas semanas.

Bater o sino ou ir até a final, Lidi? 😂 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ixSq0ueoxb — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 3, 2020

“Sei lá, faz uns três, quatro dias que estava a ponto de bater o sino. E Eu tô aqui. É dias e dias…”, disse ela.