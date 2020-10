A Fazenda 12: Lipe derrota peões em prova e fatura R$ 20 mil; assista

A Fazenda 12 exibiu durante o programa de segunda-feira (19) a dinâmica que os peões realizaram, intitulado Tacobol, valendo até R$ 30 mil.

A Fazenda 12 – Quem venceu o Tacobol?

Lipe Ribeiro foi o sortudo que conseguiu derrotar os colegas de confinamento de A Fazenda 12 e faturou R$ 20 mil.

20 MIL EM CHOPP, VEM AÍ pic.twitter.com/QBAvjdPM2k — Lipe Ribeiro 🍸 (@euliperibeiro) October 19, 2020

Quais eram as regras do jogo?

Antes da dinâmica começar, o fazendeiro da semana de A Fazenda 12, Mariano, leu o informativo enviado pela produção do programa.

“Bem-vindos ao Tacobol, nessa atividade vocês têm chance de ganhar até R$ 30 mil. Todos começam a atividade com R$ 30 mil, porém a cada rodada, em ordem alfabética, um peão desce ao deck de festas e escolhe de quem quer tirar dinheiro arremessando uma bola, que deve quicar em um tronco e cair em uma cesta. Cada bola que cair no cesto tira R$ 10 mil de alguém. O peão que receber três bolas no cesto em seu nome está eliminado e não desce mais para jogar. O último peão que sobrar com dinheiro leva o que sobrar em sua conta”, explicou o peão de A Fazenda 12.

Como foi a dinâmica?

Biel foi o primeiro a deixar a sala da sede e ir até o deck de festas. O peão escolheu a cesta de Mateus Carrieri, porém não acertou nenhuma das três tentativas e não conseguiu tirar R$ 10 mil da conta do ator. Em seguida foi a vez de Jakelyne, que escolheu Luiza. A miss também não acertou nenhuma das três chances. Jojo Todynho também optou pelo nome de Luiza e foi a primeira participante de A Fazenda 12 a acertar uma bola no cesto.

Mariano e Tays Reis também conseguiram acertar o cesto de Luiza e a atriz foi a primeira eliminada do jogo. Lipe Ribeiro eliminou Biel logo em seguida, pois não perdeu nenhuma tentativa e acertou três bolas no cesto do funkeiro em uma mesma rodada do Tacobol.

Assista a dinâmica:

https://www.youtube.com/watch?v=NSM13ij5-Ww&feature=emb_title