A Fazenda 12: Lipe e Lidi combinam voto em Raissa e esperam surto

Em noite de formação da roça em A Fazenda 12, os peões ficam com os nervos à flor da pele. Seja com a possibilidade de receber votos e ir para a berlinda, ou por ter que indicar um participante, como é o caso de Lidi Lisboa e Lipe Ribeiro. Na sede, os dois conversaram sobre a possibilidade de puxar Raissa Barbosa para a roça.

Enquanto aguardam a grande noite de votação da roça, os participantes aproveitaram para bater um papo antes do ao vivo. Muitos aproveitam esse momento para descontrair até a hora em que o apresentador Marcos Mion entra para comunicar o início da votação, que aliás, promete grandes emoções.

A Fazenda 12: Lidi e Lipe especulam sobre roça

Na área interna da sede do reality da Record TV, o ex-MTV e a atriz de ‘Jezabel’, conversaram sobre os possíveis votos para a formação da da roça desta noite. No quatro, Lidi revelou possível voto em Raissa. “Se eu puxar a Raissa [Barbosa] ela vai ficar alucinada”, disse a peoa. Nesse momento, Lipe perguntou: “Puxar quem?”. “Raissa”, afirmou Lidi. Foi então que o empresário disparou: “Ela vai arrancar o cabelo do c*”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais da conversa de Lidi e Lipe #AFazenda12 pic.twitter.com/h2ofq4VIDm — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 24, 2020

Lidi Lisboa pode ser indicada por Jojo na roça

A atriz já é um alvo definido de Jojo Todynho na roça desta noite. Depois de quase ‘amizade’ no início do reality, as duas já demonstraram que isso não passou de momento. O fato é, que a atriz ficou irritada com Jojo após a eliminação de Lucas Selfie. Na ocasião Lidi chorou e apontou a peoa como um dos motivos para o youtuber ter ido para a roça.

Por outro lado, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, ficou chateada com Lidi após a peoa resolver salvar Raissa, ao invés dela, durante a dinâmica do ‘Resta Um’ na votação passada de A Fazenda 12. Ou seja, há uma mágoa muito grande entre as duas participantes, e isso pode ser fatal no andamento do jogo. Afinal, toda atitude pode ser usada contra o peão como opção de voto.

Lipe revela que que está em ‘modo kamikaze’ no jogo

Com o reality chegando próximo a reta final, alguns participantes já começa, a ficar exaustos. Seja com a dinâmica do programa ou até mesmo com a aquela dúvida sobre não ganhar o prêmio final de R$ 1,5 milhão. Um desses exemplos, é o empresário e ex-MTV Lipe Ribeiro. O peão já está acostumado com realitys, mas ainda assim, revelou estar cansado do jogo.

Ainda em conversa com Lidi Lisboa na área interna, ele disse que está em ‘modo kamikaze’, ou seja, o que vier é lucro. Ele ainda completou dizendo que se o poder do lampião foi em prêmio em dinheiro, ele escolhe ir para a roça. Na Prova de Fogo transmitida na última segunda-feira (23), Lipe Ribeiro conseguiu se sair melhor e conquistou os poderes da chama vermelha e verde. Na roça desta note, ele terá que escolher qual poder ficar e repassar o outro para algum peão. A votação acontece ao vivo, pela Record TV.