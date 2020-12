A Fazenda 12: Lipe faz surpresa e pede namorada em casamento

Na tarde desta quarta-feira (16), véspera da grande final de A Fazenda 12, o finalista e empresário Lipe Ribeiro decidiu surpreendeu a todos e em especial a namorada e influencer digital, Yá Burihan. A cena aconteceu durante a visita especial dos familiares à sede, na casinha da árvore, em Itapecerica da Serra.

A Fazenda 2020: peões reencontram familiares e se emocionam

Como foi o pedido de casamento em A Fazenda 12?

O momento do pedido não foi transmitido ao vivo pela plataforma do Playplus. Mas, logo após o fim da visita dos familiares e amigos, os finalistas foram filmados na sede do reality da Record TV, e claro, o assunto do momento foi abordado por Lipe, Stéfani, Jojo e Biel. O terceiro finalista aproveitou a visita especial da namorada, para pedir a mão dela em casamento.

Na área externa da sede, Lipe aproveitou para contar aos colegas de confinamento, que tinha pedido sua namorada em casamento, assim que soube que seria tio. “Ontem eu falei pro Selfie: ‘compra uma aliança que depois de anunciar eu vou pedir a Yá em casamento’. Aí eu falei agora!”, revelou Lipe.

Após contar a novidade aos colegas finalistas de A Fazenda 12, logo a ex-MTV Stéfani Bays ficou surpresa e disse: “Você pediu ela em casamento, e ela?”. Foi então que Lipe contou qual foi a reação da amada no momento do pedido surpresa. “Ela: ‘Felipe, Felipe… Claro! Claro!'”, disse ele.

Logo depois, os finalistas começaram a rir da imitação que Lipe fez da reação de Yá. “Tadinha”, disse Jojo. “Tipo, : Tá! Tá bom. Tá gravando? Putz, que merd*”, brincou Stéfani. O noivo também entrou na onda dos colegas e brincou: “Cê quer casar, é? Que merd* sabia não”. “Mas, tem que responder? Putz, que merd*! Sabia não”, disse a ex-MTV, caindo na risada em A Fazenda 12

Jojo foi mais além e até sugeriu nome para um possível bebê no futuro. “Bernardo, vem aí. Quero nem saber, hein? Quero chope estourando. O tanto de artista que vai ter nesse chá de bebê. Quero um grupo de pagode”, brincou a funkeira, que já disse que quer ser madrinha do filho do casal.

Visita dos familiares

A produção do reality surpreendeu os finalistas com uma visita especial dos familiares. Mas, tudo foi acompanhado de longe. Devido a pandemia de Covid-19, os participantes finalistas não foram autorizados a ter contato físico com os seus familiares. Mesmo todos os representantes atestados contra o coronavírus, o reencontro foi à distância. Jojo viu a melhor amiga, Renata, enquanto a ex-MTV Stéfani, recebeu a visita de sua mãe. O colega Lipe recebeu a visita da namorada, Yá Burihan, e Biel, de sua irmã.

