A Fazenda 12: Lipe vence prova com ex-participantes e ganha carro

A Madrugada de domingo (13) foi agitada em A Fazenda 12, com direito a uma prova com um grande circuito e ao tão esperado reencontro com os ex-participantes. No meio disso tudo, Lipe Ribeiro foi que se deu melhor e vai levar para a casa um carro zero km. Vem ver o que rolou – e o que ainda deve acontecer nos próximos dias na fazendola.

Como foi a prova?

Por volta das 3h da madrugada (horário de Brasília), os peões e os participantes eliminados de A Fazenda 12 se reencontraram para uma prova. Cada peão escolheu dois assistentes (entre os participantes eliminados) para formarem seus times na competição.

Os trios foram os seguintes:

Stéfani Bays com JP Gadêlha e MC Mirella Lipe Ribeiro com Lucas Maciel e Raissa Barbosa Biel com Rodrigo Moraes e Cartolouco Lidi Lisboa com Fernandinho Beatbox e Mateus Carrieri Tays Reys com Juliano Ceglia e Jakelyne Oliveira Jojo Todynho com Mariano e Victória Villarim

Luiza Ambiel e Carol Narizinho não foram escolhidas por nenhum time.

Biel e Lipe acumularam mais pontos e duelaram na final da prova. A dinâmica consistia em puxar um barbante de dentro de uma garrafa, sem derrubar uma bolinha que estava no gargalo. O “ex-de férias com o ex” foi mais rápido e se consagrou como vencedor da disputa, que terminou já na manhã de domingo.

Lipe ganhou um carro, o novo Nissan Versa, que custa a partir de R$ 74 mil. Seus assistentes levaram R $ 20 mil cada. “Deus é bom o tempo todo”, disse a Jojo Todynho, parabenizando o colega.

RETA FINAL! Fim da grande prova surpresa e time de Lipe vence o desafio! Quem ficou feliz pelo peão? 😱💥 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/x3TBzvmyqw — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 13, 2020

Quem são os finalistas de A Fazenda 12?

Os finalistas de A Fazenda 12 são Jojo Todynho, Biel, Tays Reis, Lipe Ribeiro, Lidi Lisboa e Stéfány. A grande final será no dia 17 de dezembro, próxima quinta-feira. Quem levará o grande prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete e escolha quem deve ganhar o reality.

