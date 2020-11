A Fazenda 12: Lipe vence prova de fogo e pode mudar rumo da roça

Lipe Ribeiro ganhou a Prova de Fogo da semana em “A Fazenda 12″, realizada neste domingo (22/11). Agora está nas mãos do influencer a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (24/11), graças ao poder do lampião. Já Tays Reis e Jakelyne Oliveira foram para a baia e puxaram Raissa Barbosa e Mateus Carrieri.

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 12?

A prova foi disputada por Lipe, Tays e Jakelyne e exigiu não só concentração dos peões, como também agilidade e equilíbrio.

Para ganhar, os peões enfrentaram um desafio de chaves. Haviam caixas trancadas com cadeados, que só podiam ser abertas pelas chaves escondidas em labirintos. Assim que conseguissem abrir, os participantes encontravam uma letra, que ao fim formariam a frase “prova de fogo”.

Fácil? Que nada! Para montar as frases, os peões tiveram que se equilibrar em uma ponte suspensa e não podiam derrubar o que já estava montado. Caso contrário, eles teriam que refazer tudo. Lipe fez a prova em 13 minutos e levou a melhor na competição.

Automaticamente, Jakelyne e Tays foram para a baia e como é de costume, a dupla perdedora deve indicar dois peões para o local menos prestigiado de A Fazenda 12.

Jakelyne indicou Mateus Carrieri, enquanto a cantora baiana mandou Raissa para a baia. Quando soube que foi escolhido, o ator ficou chateado e não quis ouvir as explicações da Miss Brasil 2013.

Poder da chama vermelha

A formação da roça desta semana terá mudanças e desta vez não haverá a tradicional “puxada de baia”. Agora, os peões da baia terão que se votar e um deles irá direto para o banquinho da berlinda.

Para completar, a chama vermelha do poder do lampião dará o direito do peão iniciar o “resta um”. Como parte da dinâmica, o vencedor da “Prova de fogo” escolhe qual poder do lampião vai querer para si.

Já a chama verde só será revelada na hora do programa ao vivo. A nova formação promete fortes emoções em A Fazenda 12.

Quem Jojo deve indicar para a roça?

Não é segredo para ninguém que Jojo Todynho e Biel não se dão bem desde o começo do reality show rural. A dupla discute desde o início do programa e sempre vota um no outro durante as formações de roça.

Lidi também pode estar na mira de Jojo, tendo em vista que nas últimas semanas as peoas tem se estranhado. Por fim, Tays também pode ser levada para a roça por indicação da roceira já que a dupla se voltou na última berlinda. Qual o seu palpite?

Vote na enquete: quem a fazendeira Jojo deve mandar para a roça?