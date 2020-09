A Fazenda 12: Lipe vence prova de fogo e pode vetar 2 votos na roça

A Prova de fogo desta semana de A Fazenda 12 foi realizada e já sabemos o vencedor! A exibição oficial da prova só acontece no programa da noite de segunda-feira, que acontece às 22h30 na Record TV. Lipe Ribeiro venceu a disputa e ganhou o poder de vetar dois participantes de A Fazenda 12 na formação de roça da semana. Vem entender a dinâmica.

Quem venceu a Prova de fogo?

A prova foi realizada na noite de domingo (27), e o influencer Lipe Ribeiro derrotou Rodrigo Moraes e Victória Villarim. Agora, além de poder vetar o voto de dois peões, ele também poderá duplicar o voto de outros dois colegas de confinamento durante a composição da berlinda. É fogo n feno!

Para selecionar quem participaria da prova, foi feito um sorteio, quem tirou ovos de ouro dos ninhos disponibilizados na sala de estar de A Fazenda 12, ganhou o direito de participar da disputa. Contra Lipe, competiram Rodrigo Moraes e Victória Villarim. Os três puderam escolher um participante para auxiliar durante a prova. Lipe escolheu Mariano, Rodrigo levou Biel e Victória optou por Juliano Ceglia.

Como funciona a Prova de fogo em A Fazenda 12?

Semanalmente a Prova de fogo é exibida na noites de segunda-feira, mas a disputa acontece antes, geralmente longe dos olhos do público, ou com apenas exibição de alguns minutos de prova na plataforma streaming Playplus, que transmite o reality show rural 24 horas por dia. Para assistir a disputa na íntegra, é necessário assistir A Fazenda 12 na Record TV.

Nem todos os peões participam da prova, apenas compete quem for sorteado. A presença de peões auxiliares na Prova de fogo não é regra, tudo vai depender do tipo de desafio escolhido pelo programa.

Qual a diferença entre a chama vermelha e a chama verde?

Quando um participante vence a Prova de fogo, ele ganha o lampião do poder, que tem duas chamas dentro, uma verde (na edição anterior era azul) e uma vermelha. Os participantes de A Fazenda 12 não sabem o poder de cada chama antes da noite de terça-feira, quando é formada a roça da semana.

Antes da berlinda, os fãs do reality tem conhecimento apenas do poder da chama vermelha, pois há uma votação aberta ao público para que o poder da chama seja escolhido. O que a chama verde esconde só é revelado durante a formação da roça, pois seu poder é estipulado exclusivamente pela produção do programa.

Durante a formação da roça, o vencedor da Prova de fogo lê em silêncio o poder de ambas as chamas durante o programa ao vivo, escolhe um poder para si e entrega a outra chama para um colega de confinamento. Essa escolha pode ajudar ou prejudicar o participante, tudo depende do poder da chama, que é diferente a cada semana.

Qual a programação de A Fazenda 12?

Confira o que acontece diariamente em A Fazenda 12:

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo) Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 2020 (gravado)