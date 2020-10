Em A Fazenda 12, o peão Lipe Ribeiro venceu prova de fogo e conquistou poderes do lampião.

A Fazenda 12: Lipe vence prova do fogo; Jojo, Stéfani. Tays e Juliano estão na baia

Lipe Ribeiro ganhou a Prova de Fogo da semana em “A Fazenda 12“, realizada neste domingo (11). Agora está nas mãos do ex-MTV a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (13). Na semana passada, Lucas Selfie foi ganhador da prova e acabou se tornando um dos responsáveis pela formação da roça entre Jojo, Biel e Cartolouco.

Como foi a prova do fogo em A Fazenda 12

Antes de começar, os peões passaram por uma peneira: quem achasse os ovos de ouro estaria apto a disputar. Lipe saiu na frente e foi o primeiro a encontrar o dourado, seguida por Victória, Jojo, Stéfani e Raissa. Mirella foi a última a encontrar, e de acordo com a regra da dinâmica, ela escolheu um participante para disputar a prova em seu lugar e optou por Jakelyne.

A prova de fogo da semana em A Fazenda 12 pediu agilidade, raciocínio e força vocal. Lipe, Jojo e Stéfani gritavam as orientações para Jakelyne Oliveira, Victória Villarim e Raissa Barbosa, respectivamente. As peoas eram as ajudantes e precisavam cumprir um circuito vendadas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lipe e Jakelyne foram mais rápidos e venceram a prova em A Fazenda 12, mas apenas o peão vai ter direito ao poder da chama, pois esse era o combinado da dupla. Como consequência, além dos peões perdedores, Tays Reis e Juliano Ceglia foram enviados para a baia desta semana.

Conforme votação no aplicativo TikTok, os fãs do reality decidiram que o dono do poder da chama vermelha e mais um peão escolhido por ele estarão imunes à votação dos peões na formação da próxima roça. Já o poder verde é definido pela produção de A Fazenda 12 e revelado apenas na hora.

Lipe Ribeiro ficará com uma chama e terá que presentear outro peão com a restante, conforme a sua estratégia.