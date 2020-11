A Fazenda 12: Lucas briga com Tays e Jake é ignorada; veja a madrugada

A Prova do Fazendeiro desta semana de A Fazenda 12 tomou a madrugada e só terminou depois das duas da manhã de quinta-feira (12) por ser uma disputa de resistência e memória com 24 rodadas. Jakelyne foi coroada como vencedora, mas não teve o apoio que esperava quando voltou para a sede. A miss só recebeu abraços dos aliados. A madrugada também foi marcado pelo barraco armado por Lucas Maciel e Tays Reis.

Jakelyne é ignorada por colegas após prova em A Fazenda 12

Após derrotar Jojo Todynho e Raissa Barbosa na Prova do Fazendeiro desta semana de A Fazenda 12, Jakelyne correu para a sala da sede para comemorar a vitória. A peoa foi abraçada apenas pelos colegas mais próximos e aliados: Mariano, Tays, Biel e Mateus Carrieri. Pouco depois, a modelo conversou com alguns peões e disse ter ficado chocada com os colegas que não a parabenizaram.

“Não falei que eu sabia exatamente quem estaria aqui comemorando comigo?”, disse a miss. O papo continuou e a peoa de A Fazenda 12 completou: “estou muito chocada com o restante da casa que não me deu nem parabéns. Meu deus do céu”. “Amanhã não vou ajudar ninguém. Fazendeiro, você se vira”, brincou Jakelyne com o até então fazendeiro, Biel.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o retorno de Jake para a sede, após a vitória na #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/izvgwC8QpW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Jake comemora com seus aliados e aproveita para dar uma cutucada nos rivais da sede 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/txj9iri8Bk — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Como foi a briga entre Lucas e Tays?

Lucas e Tays tiveram uma longa discussão. Os peões mostraram frustração por estarem afastados no confinamento e acusaram um ao outro sobre os motivos do distanciamento. “Te apoiei nas suas três roças Tays, era a última pessoa a dormir junto com você. Ficava conversando com você até o final. Te abraçava, falava que ia dar tudo certo. Estou na roça há dois dias, se você me deu um boa noite até agora foi muito”, disparou o peão de A Fazenda 12.

A cantora disse que o colega de A Fazenda 12 havia se afastado dela. “Eu me afastei? Indiquei a sua amiga. Você brigou com a Stéfani o programa inteiro e nunca nem tomei partido. Você ficou brava por um voto de uma pessoa que é próxima de você”, reclamou o ex-Pânico. “Eu não fiquei brava por causa do voto”, afirmou a baiana. “Então qual foi o motivo?”, quis saber o apresentador. “Fiquei brava porque você se afastou de mim e eu senti. Você se afastou e você sabe que sim”, respondeu a peoa.

A discussão continuou por longo tempo tempo e a participante de A Fazenda 12 reclamou: “você do nada me escanteou, sou descartável?” “Desculpa, estou doido, maluco”, ironizou Lucas. “Do nada você se afastou, você sabe que se afastou. Não estou louca e não só você, várias pessoas se afastaram de mim”, respondeu Tays.

O peão então fez uma série de reclamações durante a briga: “agora preciso ficar lambendo os outros porque ganhou prova, porque se afastou, tenho que ir atrás, tenho que me resolver, não posso ter opinião, não posso vetar de prova, não posso votar, não posso esclarecer nada”. “Lucas, você conhece meu jeito, quem eu já lambi aqui dentro?”, questionou a participante de A Fazenda 12. “Não tem que ir atrás de mim, era só você permanecer do meu lado, como sempre permaneci do seu. Mas eu percebi que você se afastou de mim. Não vou ficar correndo atrás de você. Hoje você anda mais com Stefáni, Mirella e Lidi. Estou errada? Mentindo? No início do jogo era assim? Não”, completou.

“Estou te cobrando porque faço questão. Senão eu ignoraria como já faço com metade das pessoas daqui. Não vou dar parabéns, abracinho, nem nada”, disse Lucas.

Olha o feno queimando, senhoras e senhores! Lucas e Tays discutem na cozinha 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/FXK9pWjMPm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Lucas e Tays continuam discutindo na madrugada 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/yHRurQFcul — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Tays fala que Lucas se distanciou dela nessa semana 😱 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/OAleLQ2mcl — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Lucas diz que está cobrando Tays porque se importa com a amizade da peoa 🤠 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/6koRhXjMkn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Como terminou a discussão?

A dupla partiu para a casa da árvore de A Fazenda 12 e a briga continuou. No entanto, antes de finalizar a discussão, os peões conseguiram chegar a um consenso e se acertaram.

EITA! A discussão de Tays e Lucas continua na casa da árvore! Vem ver 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/1C58Xnh4rr — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1326772158350110720