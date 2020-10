A Fazenda 12: Lucas desabafa sobre possível saída de Cartolouco

Lucas Selfie fez um desabafo com Cartolouco sobre uma possível eliminação do peão na roça desta quinta-feira (8) em A Fazenda 12. Ele se mostrou preocupado com uma eliminação. Vem ver

Em noite de eliminação, é só tensão e expectativa que rola entre os participantes do confinamento rural de A Fazenda 12. Logo no início da noite desta quinta-feira (8), o ex- Pânico Lucas Selfie conversou com o roceiro Cartolouco sobre uma possível eliminação do peão. Vem ver o que ele disse.

A Fazenda 12: Lucas conversa com Cartolouco

Na área externa da sede do reality A Fazenda 12, o youtuber Lucas Selfie fez um desabafo com o roceiro Cartolouco sobre uma possível saída do jornalista esportivo do programa. “Nossa, acho que vou ficar muito mal de você sair”, desabafa Lucas. Em seguida, Cartolouco diz: “Vai não”. Contudo, ainda assim ele ressaltou: “fica não poh”.

No entanto, ainda assim, Lucas Cartolouco corre o risco de ser o 4º participante eliminado do jogo. Ele está disputando a preferência do público ao lado de Biel e da funkeira Jojo Todynho. Um dos três deixará o reality A Fazenda 12.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lucas Maciel desabafa com Cartolouco sobre possível saída do peão, na #EliminaçãoAFazenda, que ocorre nesta quinta (7)🤠 Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/d9OE0y2kL9 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 8, 2020

Lucas se sentindo culpado em A Fazenda 12?

Antes de mais nada, vale relembrar um pouco da formação da roça que colocou Cartolouco na berlinda desta noite. Lucas Selfie tinha vencido a Prova de Fogo da semana e conquistado o Poder do Lampião. Sendo assim, no dia da votação, Mion pediu para ele escolher qual chama do poder iria ficar. Contudo, Selfie escolheu ficar com a chama vermelha e entregou a chama verde para Cartolouco.

No entanto, a chama verde, que dizia: O dono do poder não vota e todo voto que ele receber terá peso 2. Sendo assim, Cartolouco foi proibido de votar e pra piorar, quem votasse nele, tinha voto duplicado. Ele recebeu votos de Selfie, Raissa e Mariano em A Fazenda 12.

Mas, o poder da chama vermelha, de Lucas Selfie tinha o poder de repassar os votos de um peão para outro. Nesse sentido, ele escolheu repassar os votos de Biel – que estava no banquinho da roça, para o Cartolouco. Ou seja, assim foi definido o segundo roceiro danoite, Cartolouco, recebendo ao total 12 votos.

Cartolouco está confiante para essa roça

Mesmo sabendo da possibilidade de ser eliminado, Cartolouco pareceu estar bem confiante para a berlinda desta noite em A Fazenda 12. Em conversa com Selfie e Juliano Ceglia na área externa da sede, ele disse: “Eu quero muito ficar aqui, Até o final, mesmo sem ganhar. Eu quero viver tudo isso daqui.”

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1314333911493771271