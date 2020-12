A Fazenda 12: Lucas é acusado de trair Raissa com Lidi; veja o que rolou

Na quarta-feira (16), o youtuber Lucas Selfie foi acusado na web de ter traído Raissa Barbosa com a atriz, Lidi Lisboa. Tudo começou após a última festa de A Fazenda 12, onde ao retornar ao hotel onde estão confinados os eliminados, o ex-peão publicou Stories onde aparece junto com a protagonista de ‘Jezabel’.

A Fazenda 12: Lucas traiu ou não Raissa com Lidi?

Segundo os boatos na web, teria rolado algo a mais entre Lucas Selfie e Lidi Lisboa na madrugada pós-festa. Os vídeos na rede social do Instagram, foram o suficiente para que as pessoas achassem que estava rolando algo a mais entre os dois. E muitos foram questionar a veracidade dos fatos, se realmente o ex-peão teria traído Raissa com Lidi.

Mas, ao ver a acusação nas redes sociais crescendo a todo vapor, Lucas resolveu esclarecer os boatos. O youtuber não se calou para nada e rebateu todos os comentários sobre traição. No entanto, para aumentar ainda o fogo no feno, o perfil de Raissa lançou twites que começaram a circular na web. “Acho que peguei um chifre”, escreveu supostamente Raissa.

Assim que surgiram os primeiros boatos, o youtuber se pronunciou através da sua rede social. “hahahahahah eu to rindo e puto ao msm tempo. Da onde saiu isso? 1) Lidi é minha IRMÃ, 2) dei um ptzao ontem e apaguei depois de passar mal, 3) SE eu fosse um fdp, pelo menos nao seria burro. QUE VIAGEM É ESSA?”.

Continuou: “Acho que eu preciso lembrar: Q EU SOU UMA PESSOA TBM PORRA! Tenho sentimento, saíde mental, preocupações, tudo que todo mundo tem. Responsabilidade afetiva tem que ser geral! Eu não sou saco de pancada se ninguém não, desculpa. EU JA SAÍ DA PORRA DO REALITY, isso aqui é vida REAL”.

hahahahahah eu to rindo e puto ao msm tempo. Da onde saiu isso? 1) Lidi é minha IRMÃ, 2) dei um ptzao ontem e apaguei depois de passar mal, 3) SE eu fosse um fdp, pelo menos nao seria burro. QUE VIAGEM É ESSA? https://t.co/OeYCo1cGAN — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 16, 2020

Acho que eu preciso lembrar: Q EU SOU UMA PESSOA TBM PORRA! Tenho sentimento, saude mental, preocupaçoes, tudo que todo mundo tem. Responsabilidade afetiva tem que ser geral! Eu nao sou saco de pancada se ninguem nao, desculpa. EU JA SAÍ DA PORRA DO REALITY, isso aqui é vida REAL — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 16, 2020

“Pra encerrar isso, não ataquem NINGUÉM! Essa história não tem fundamento nenhum e eu só escrevi aqui pq PRECISAVA desabafar, participei do msm confinamento, da mesma história, n tá menos difícil pra mim esse pós, e não vou aguentar sempre calado. Amo vcs e vamos focar nas coisas boas”, finalizou o youtuber após a festa de A Fazenda 12.

Pra encerrar isso, nao ataquem NINGUÉM! Essa historia n tem fundamento nenhum e eu só escrevi aqui pq PRECISAVA desabafar, participei do msm confinamento, da msm historia, n ta menos dificil pra mim esse pós, e nao vou aguentar sempre calado. Amo vcs e vamos focar nas coisas boas — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 16, 2020

Quais foram os boatos?

Ao que parece, um perfil fake de Raissa teria espalhado os boatos de que Lucas e Lidi teriam dormido juntos, após a festa final do reality. O boato reforçou ainda mais quando vários perfis questionaram o momento em que os dois acordaram. “Ontem sumiram e hoje postaram igual ao mesmo tempo?”, escreveu o perfil.

pra quem nao ta entendendo, essa é a sequencia dos fatos pic.twitter.com/1iirluOBLf — ma ri. (@acostumadinha) December 16, 2020

DENUNCIEM, FOI ESSE PERFIL QUE POSTOU AQUILO DO LUCAS E LIDI E A RAISSA CAIU E CAUSOU TUDO ISSO! DERRUBEM ESSA CONTA. pic.twitter.com/F8l3hn8whq — bays (@umaraisser) December 16, 2020

