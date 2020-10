A Fazenda 12: Lucas é o melhor jogador da edição e podemos provar

Lucas Maciel, conhecido popularmente como Lucas Selfie, tem se tornado o grande jogador no reality A Fazenda 12. Tanto é, que até a internet está elegendo o peão como o responsável pelo entretenimento do programa. Afinal de contas, quem não gosta de ver fogo no feno?

A Fazenda 12: Lucas Selfie é o melhor jogador do reality

Não é de hoje que o apresentador tem colocado fogo no feno durante alguma atividade ou formação de roça. Logo na primeira semana de programa, ele já causou emoção e tensão entre os participantes da sede, e claro, gerando entretenimento para os telespectadores.

Lucas causa na ‘Dinâmica Baú da Sorte’ em A Fazenda 12

Nos primeiros dias de reality, o apresentador Marcos Mion anunciou o desafio de sorte em A Fazenda 12, que envolvia baús recheados de prêmios. A primeira parte da dinâmica consistia em um sorteio no qual os nomes retirados na urna deveriam eliminar peões do desafio. No entanto, no decorrer do jogo, aconteceu a primeira treta entre Biel e Luiza ao vivo.

Sendo assim, ao notar a chance de colocar mais fogo no feno, Lucas Selfie achou a oportunidade certa para esquentar a temperatura do jogo. Ao escolher o número de Lucas Selfie, Mion disse: “Você vai eliminar alguém da disputa e escolher um eliminado para entrar no lugar”. Foi então, que o youtuber disse, para o espanto de todos: “Só pra dar uma agitada, eu vou trocar Biel por Luiza”. Após todos ficarem incrédulos com a audácia do jogador, Mion brincou: “Olha rapaz, e eu que achava que eu era o único que jogava o feno no fogo”.

Lucas dá poder de voto duplo para Luiza e Cartolouco

Na roça anterior, Lucas Selfie agitou a votação que ao final, revelou o eliminado Rodrigo Moraes da disputa em A Fazenda 12. Após desafiar Luiza Ambiel, tretar com Raissa Barbosa e discutir com Stéfani e Lipe por causa da bebedeira após festa, ele agitou o jogo, e claro, a web pirou.

Mesmo na baia e correndo risco de ir pra roça, Selfie fez uma escolha de mestre, foi uma verdadeira jogada de profissional. Ele, que admitiu ter assistido edições anteriores e se preparou para entrar no reality, é o que mais está garantindo o entretenimento do programa de A Fazenda 12.

Contudo, com o poder do Lampião em mãos, Lipe Ribeiro escolheu entregar a chama vermelha para Lucas, que escolheu Cartolouco e Luiza para duplicar os votos. Sendo assim, Lucas e Lipe seriam as pessoas que não iriam votar e selecionou a atriz e o jornalista para votarem duas vezes, ou seja, mais fogo no feno!

Nesse meio tempo, ele pensou bem e disse: “Vou tacar um pouquinho de fogo, eu vou escolher Luiza e Cartolouco pra votar duas vezes. Pelo bem do entretenimento da família brasileira”. “Se matem”, concluiu, fazendo todos rirem.

Lucas Maciel abriu o Poder da Chama Vermelha! Vem ver quais peões farão parte das regras de um dos Poderes do Lampião 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/ZUaNT2BB1c — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2020

Internet vibra após Lucas colocar Biel e Cartolouco na roça

Na 4º roça que revelou Cartolouco como eliminado do jogo, Lucas causou mais uma vez, e desta vez, a votação teve uma reviravolta que impressionou até o apresentador. Lucas foi o vencedor do Lampião e com o poder da chama vermelha, ele tinha que repassar todos os votos que qualquer peão recebeu, para outro participante. Selfie escolheu repassar os votos de Biel para o Cartolouco. Sendo assim, o segundo roceiro escolhido foi Cartolouco, recebendo ao total 12 votos.

No começo, a internet criticou Lucas por ter tirado Biel da roça, porém, mais tarde entenderam a jogada de mestre do youtuber. Na web, os internautas vibraram por Selfie ter sido o ‘responsável’ por colocar os amigos Biel e Cartolouco na mesma roça.

Veja, abaixo, algumas reações dos internautas

#RoçaAFazenda

Lucas Selfie

-Fez a dupla Biel e Cartolouco serem os mais votados

-Fez o Juliano escolher um deles para ir pra Roça

-Selfie vai e manda os 6 votos do Biel para o Cartolouco, e mandou ele pra Roça

-Imaginou que o Biel iria sobrar no resta 1

SE TE JULGUEI ME DESCULPE pic.twitter.com/G2JE8rSnem — gabizinha (@IngridyVergilio) October 7, 2020

LUCAS SELFIE joga bem demais, pqp. ja gostava dele, agr eu amo pelo entretenimento q ta botando na minha quarentena #RoçaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/jxKvIy8fTy — Maria #BLM ✊🏿 (@dudaoxxc) October 7, 2020

