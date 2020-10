A Fazenda 12: Lucas Maciel vence Prova de fogo e repassará votos; veja

As coisas estão prestes a esquentar em A Fazenda 12 com o poder adquirido por Lucas Maciel ao vencer a Prova de fogo da semana. Será que a formação da nova berlinda também será cheia de barracos?

Lucas Maciel venceu a Prova de fogo desta semana de A Fazenda 12. A prova foi realizada na noite de ontem, domingo (4), mas só terá exibição completa no programa ao vivo desta segunda-feira (5), na Record TV, a partir das 22h30.

Quem venceu a Prova de fogo da semana em A Fazenda 12?

Lucas Maciel, também conhecido como Lucas Selfie, competiu contra MC Mirella e Tays Reis. O ex-Pânico ganhou um poder (chama vermelha) que será decisivo na próxima formação de roça: repassar todos os votos de um participante para outro. O poder da chama verde será revelado apenas durante a votação que acontecerá na noite de terça-feira (6), dia que define os roceiros da semana de A Fazenda 12 e os peões que disputarão a prova do fazendeiro .

Temos o vencedor da #ProvaDeFogo, meus amigos 🔥 Lucas Maciel é o novo dono do Lampião do Poder 👇 Veja a #AFazenda12 ao vivo pelo https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/nV399Lx9aH — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 4, 2020

Como foi a prova?

Foi realizado um sorteio na sala de A Fazenda 12 para determinar quem realizaria a prova. Além de Lucas Maciel e Mc Mirella, Biel e Carol Narizinho também tiveram sorte no sorteio, mas a ex-panicat foi vetada por Biel, e o funkeiro foi cortado por Raissa. Lipe Ribeiro, vencedor da Prova de fogo da semana passada, foi sorteado novamente, porém por regra do programa, não poderia competir de novo e cedeu seu lugar para Tays, que ganhou de Jakelyne Oliveira no ‘par ou impar’.

Durante a disputa, os competidores tinham que encher um recipiente de água para que uma plataforma levantasse e assim uma bolinha passasse por um percurso. Após algumas etapas, o vencedor foi definido pela soma de pontos que foi acumulado.

Lucas conseguiu passar as 3 bolinhas em menos de 2 minutos caralho ele é uma máquina #AFazenda12 #ProvaDeFogo pic.twitter.com/WJtn64wPz7 — kyjwa (@lealmalicia) October 4, 2020

Prontos para mais uma #ProvaDeFogo? 🔥 Nossos peões fazem o sorteio para ver quem vai participar 😬 E que sorte é essa, Mirella? 😱 Veja #AFazenda12 ao vivo pelo https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/wK3K6RbxCB — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 4, 2020

O sorteio continua na sede e os nossos peões estão apelando até pro par ou ímpar 😂 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo pelo https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/BBE2D1s5yz — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 4, 2020

#AFazenda12 não para de surpreender a peãozada 😱 Depois do sorteio, Raissa e Biel, os últimos a voltarem da #RoçaAFazenda, tiveram que escolher quem serão os três participantes da #ProvaDeFogo deste domingo (4) 🔥 Olha só! Veja mais em https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/BnY0RTFl0v — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 4, 2020

Quem está na baia?

Após o resultado da Prova de Fogo, os perdedores da disputa vão direto para a baia e precisam puxar um colega de confinamento para ser sua companhia. Mirella chamou Lidi Lisboa e Tays levou Luiza Ambiel, essa é a primeira baia totalmente feminina de A Fazenda 12.

Segundo as regras do programa, os moradores da baia não podem usar o banheiro ou chuveiro da sede, dividem o espaço de dormir com os cavalos e em determinado horário são obrigados a se despedir dos outros peões e deixar a sede.

O que acontece diariamente em A Fazenda 12? Veja a programação

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa que define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana é exibida (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 12 (gravado)