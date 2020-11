A Fazenda 12: no ‘Hora do Faro’, Lucas diz que combinou sinais com Lipe e Mirella

O domingo (15) foi dia de fogo no feno no “Hora do Faro”. O programa sempre recebe o eliminado da semana de A Fazenda 12 no quadro “A Fazenda – Última chance”. Esta semana, Lucas Maciel foi o participante que deixou o confinamento e esteve na sabatina do programa da Record TV.

No quadro, alguns jornalistas e celebridades são convidados para fazerem perguntas ao eliminado. Logo no início do programa, o ex-Pânico foi questionado sobre Mirella e Lipe Ribeiro. Leo Dias quis saber se Lucas havia mesmo combinado com a MC e o ex-MTV de passar informações sobre o mundo exterior. T

Lucas combinou sinais com peões de A Fazenda 12?

“Mirella falou algo que intrigou”, disse o apresentador Rodrigo Faro, que em seguida exibiu o vídeo do momento em que Lucas foi eliminado e ao quebrar o protocolo e abraçar os participantes que continuavam em A Fazenda 12, Mirella comentou: “não esquece do que eu te falei”. “Qual era o acordo? E não era só com a Mirella né?”, perguntou Leo Dias. “Não é a primeira vez que a Mirella faz isso. Quero que você seja sincero. Teve um acordo?”, completou o jornalista.

“Tive duas conversas com ela. A primeira comentei que eu falaria, se pudesse, onde guardei a lata de leite condensado. Ela ficou brava e falou: ‘não revela, isso é pra gente’. E depois na sala teve uma conversa, ela comentou alguma coisa assim: ‘se você sair, não esquece o carro de tomate’. Pelo que entendi, agora vendo o vídeo é: ‘se você sair e puder dar um sinal, mande o carro para gente'”, respondeu o ex-participante de A Fazenda 12.

“Mas um jogo como A Fazenda 12, isso é proibido. Você não acha que isso é uma atitude errada? Vocês combinarem esse tipo de coisa”, comentou Rodrigo Faro. “Não combinei”, afirmou Lucas. “Ela pediu isso a você?”, questionou Leo Dias. “Pediu, mas não falei que ia fazer. Até porque não vou me prejudicar para ajudar o jogo de ninguém”, disse o ex-Pânico.

Carro de som para Mirella foi relembrado

Durante o momento de Lucas no programa, o carro de som enviado por fãs de A Fazenda 12 para avisar Mirella sobre suas amizades no jogo virou assunto. “Então o que a Mirella quis dizer para você com aquela frase é que você tentasse providenciar um novo carro de som para tentar mais uma vez burlar as regras do programa passando informação de fora para a Mirella?”, perguntou Faro. “Entendi que sim”, respondeu o eliminado. “Isso é uma coisa muito séria”, opinou o apresentador da Record.

Lucas combinou sinal com Lipe

O ex-peão de A Fazenda 12 também foi questionado sobre uma conversa com Lipe. “Teve um momento que vocês combinaram. Quando o Lipe estava na roça, você combinou que ele usaria a palavra ‘probleminha’ para dizer se você estava bem ou mal”, comentou Faro.

“Sim, isso é uma coisa que me arrependo muito porque foi em uma semana em que eu estava completamente mal com várias coisas que estavam acontecendo ali, então eu tinha certeza que eu ia sair muito chutado. Então falei: ‘se for para eu sair e tentar me proteger, trabalhar lá fora, me dá pelo menos uma luz’. Mas agora, vejo que isso é completamente fora, me envergonho”, respondeu o ex-participante de A Fazenda 12.

