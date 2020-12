A Fazenda 12: Lucas sobre briga de Sté e Lidi: ‘tanta gente pra brigarem’

Nesta terça-feira (8), Lucas Selfie e Raissa Barbosa, ex-participantes do reality da Record TV, participaram do Podcast A Fazenda 12 e responderam perguntas da apresentadora Dani Bavoso. Em uma delas, o youtuber comentou sobre a discussão entre Stéfani Bays e Lidi Lisboa, e revelou que o momento não foi bom para o jogo.

A Fazenda 12: Lucas e Raissa no podcast

Lucas e Raissa estão confinados em um hotel próximo da sede em Itapecerica da Serra. Além dos dois, também estão os ex-participantes do reality como: Mirella, Luiza, Cartolouco, Narizinho e entre outros. Mesmo confinados, o casal ‘Selfissa’ participou de um Podcast de A Fazenda 12 com a Dani Bavoso. Lá, ele falou sobre o confinamento e também comentou sobre a briga entre Stéfani e Lidi, suas amigas no jogo.

“Eu vi, e até comentei no twitter. É muito triste quando você vê duas pessoas que você gosta brigando. A gente lá dentro, já passou por essa situação. Por exemplo a Lidi e o Lipe, que eram as pessoas mais próximas de mim, eu já briguei, eu já fiquei sem falar com eles, e eu sei o quanto isso atrapalha não só você ficar ali, mas como seu jogo, sua cabeça”, disse Lucas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“E elas se gostam muito, tanto que meia hora depois da briga a Lidi tava levando chá ali pra ela [Stéfani Bays]. Mas são duas pessoas muito difíceis também. Elas têm o gênio delas, são bem teimosas então, quando eu assisti eu falei: ‘nossa, mais nessa altura do jogo, tem tanta gente chata ai pra vocês brigarem, e vão brigar entre si’”, disse o youtuber, que continuou: “Então eu fiquei na torcida pra elas se resolverem logo, e acho que já se resolveram e espero que elas consigam ir juntas para a final.”

Selfissa vive? No "Podcast A Fazenda 12", Lucas e Raissa comentam a situação do casal e qual a sensação de retornar para a Fazendola depois da eliminação 🤠 Veja: https://t.co/PZtp7aIsiI Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/xE1pvgC4ag — A Fazenda (@afazendarecord) December 8, 2020

A Fazenda 12: peões ouvem barulho e especulam prova para a final

Como foi a briga de Lidi e Stéfani?

No último domingo (6), os participantes tiveram uma dinâmica valendo R$ 20 mil. Para a disputa, eles tiveram que fazer um ‘resta um’, como na formação de roça, para definir quem iria participar da prova. Lidi Lisboa foi desclassificada e teve que escolher mais um peão para vetar. Foi então que ela decidiu tirar da disputa a ex-MTV Stéfani Bays, que em seguida, mostrou insatisfação com a escolha.

“Cara eu tô decepcionada. Eu não achei que na última semana de programa eu fosse me decepcionar com uma das pessoas que eu mais gostava aqui dentro”, desabafou Stéfani após ser vetada por Lidi em A Fazenda 12. “Chora. Cara você está insuportável, por**, cara”, rebateu a atriz, protagonista de ‘Jezabel’. E o barraco não parou por aí. Stéfani chorou, gritou “trouxa” e Lidi criticou a reclamação da peoa.

Veja também: A Fazenda 2020: final do reality terá plateia virtual; saiba como participar