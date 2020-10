A Fazenda 12: Lucas xinga Carol de ‘FDP’ e peoa reage: ‘minha mãe está morta’

Carol Narizinho ficou brava por conta de um xingamento de Lucas Maciel direcionada à ex-panicat. A peoa foi tirar satisfação com o apresentador. Vem ver o que aconteceu em A Fazenda 12!

As coisas saíram do controle na festa ‘#TBT’ de A Fazenda 12. Lucas Maciel disse algo que ofendeu Carol Narizinho. Jojo Todynho também falou do assunto e tentou aconselhar o ex-Pânico.

O que aconteceu entre Carol Narizinho e Lucas Maciel em A Fazenda 12?

Lucas Maciel soltou comentários na festa da semana de A Fazenda 12, o que incomodou alguns peões do reality show rural. Na madrugada de sábado, Carol Narizinho foi tirar satisfação com o apresentador da MTV.

“O que você falou lá dentro Lucas? Me chamou de filha da p*** na frente de todo mundo. Você sabe quem é a minha mãe? Sabe que a minha mãe está morta?”, questionou a peoa, que continuou: “aí você pega que estou zoando contigo, brincando, coisa que eu acho que tenho intimidade para isso, zoando uma besteira…”.

“Sério isso?”, perguntou o ex-Pânico. A participante de A Fazenda 12 respondeu de forma afirmativa e o peão se desculpou. “Você sabe que minha mãe está morta? Que ela era uma faxineira e ajudei ela para c******? E você vem me chamar de filha de p*** sem saber da minha história?”, disse Carol.

“Não, eu sei da sua história”, respondeu Lucas. “Então cala a boca e fica quieto, não fala merda sem saber. Toma cuidado com as suas palavras”, disparou a ex-panicat antes de finalizar a discussão.

lucas chamou a narizinho de fdp e ela nao gostou, pq a mae dela ja faleceu 😐 pic.twitter.com/ZK5V1CO0hY — ma ri. (@acostumadinha) October 10, 2020

Jojo Todynho alerta Lucas

Na tarde de sábado, Jojo conversou com Lucas na cozinha de A Fazenda 12 e aconselhou o peão: “quando está bêbado, acaba falando coisa e depois: ‘não, é brincadeira’. Mas elas são de boa, se tu faz isso comigo, o pau tinha quebrado. Pergunta para a Sté que ela vai te dizer, as coisas que você falou, pesado demais. Eu como sua amiga, tenho que te falar”.

Lucas perguntou se ofendeu mais participantes durante a festa e a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ revelou que ele também insultou Jakelyne. “Você estava sem limite, então você tem que pedir desculpa para as pessoas”, afirmou Jojo.

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1314978915438518275