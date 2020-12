A Fazenda 12: Luiza Ambiel provoca Lipe Ribeiro: ‘não me tira da cabeça’

Mesmo após A Fazenda 12, as provocações entre Luiza Ambiel e Lipe Ribeiro não chegaram ao fim. Após uma indireta da ex-Banheira do Gugu, Lipe resolveu responder no Twitter.

Luiza Ambiel manda indireta para Lipe

Em uma conta no Twitter, a protagonista de brigas em A Fazenda 12, acusou Lipe de “não tirar ela da cabeça”. No entanto, o ex-De Férias com o Ex, namora e irá se casar.

“Tem gente que tá com a mulher e não me tira da cabeça! Hahaha Face with tongue não sabe mais o que fazer para chamar a minha atenção e ganhar palco!”, disparou ela, na rede social.

Sem deixar passar, o ex-peão decidiu ser direto e respondeu diretamente a postagem de Ambiel. “Ô lulu, minha protagonista de 3 episódios de 100, fica bem querida e esquece minha noiva Red heart que parece q ate agora n teve um noivo que aguentou né #pas”, respondeu ele.

Ô lulu, minha protagonista de 3 episodios de 100, fica bem querida e esquece minha noiva ❤️ que parece q ate agora n teve um noivo que aguentou ne #pas — Lipe Ribeiro 🍸 (@euliperibeiro) December 20, 2020

Lipe e Luiza Ambiel ‘lavam roupa suja’ em A Fazenda 12

Depois de várias discussões ao longo da temporada de A Fazenda 12, para fechar com ‘chave de ouro’, os dois discutiram na última dinâmica do programa.

Com a volta dos eliminados de A Fazenda 12 à sede, Ambiel e Lipe tiveram uma discussão enquanto ‘lavavam roupa suja’.

As provocações começaram e uma prova que aconteceu na madrugada do último dia 15. Depois de vencer uma disputa. Lipe disse para Luiza: “chupa! Não vou falar nada porque não vou me rebaixar ao seu nível”, disparou. No mesmo instante, a modelo devolveu: “olha quem está falando sobre nível”.

Já durante a dinâmica que aconteceu na madrugada, em que Jojo Todynho reclamou sobre o cansaço em A Fazenda 12, os dois voltaram a discutir.

Relembrando a pequena discussão na prova, Luiza Ambiel fez questão de reclamar. “Ele estava me chamando e disse, ‘eu ia falar ‘chupa!’ para você, mas não vou falar nada porque não vou descer ao seu nível’. Eu disse, ‘olha quem está falando sobre nível’. Fiquei com vontade de falar mais coisas, mas ia jogar baixo e desconcentrar o Biel. Depois quando a gente chama de boy lixo, acha ruim. Mas era o que eu deveria ter feito na hora. Porque eu não fiz nada, eu o cumprimentei de longe, não falei nada sobre ele aqui fora”, disse ela, irritada.

Lipe Ribeiro fica noivo dentro de A Fazenda 12

Como finalista de A Fazenda 12, ficando em 4º lugar, Lipe teve a oportunidade de ver sua noiva, a digital influencer, Yá Burihan.

A surpresa para os então peões aconteceu enquanto os finalistas estavam na casinha da árvore. Mesmo de longe, Lipe pediu Yá em casamento, e ela, emocionada, aceitou o pedido.

Mais tarde, ele contou aos colegas sobre o pedido de noivado. “Ela: ‘Felipe, Felipe… Claro! Claro!’”, disse ele, contente. O momento dos peões com os familiares apareceu durante o programa apresentado por Marcos Mion.