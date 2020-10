A Fazenda 12: Luiza declara guerra contra Jojo: ‘acha que é protagonista’

Após Jojo Todynho dar um fim a amizade que tinha com Luiza Ambiel, a atriz não teve problema em soltar criticas à colega de confinamento de A Fazenda 12. Confira:

Luiza diz que Jojo se sente protagonista de A Fazenda 12

Enquanto cuidava dos lixos, Luiza conversou com MC Mirella e reclamou de algumas atitudes de Jojo Todynho em A Fazenda 12. A atriz pediu para a MC se aproximar, para que ela pudesse falar mais baixo e comentou: “sabe como que é a conversa dela [Jojo] com a companhia limitada? Ela fica sentada no sofá só falando nela, falando dela, falando dela e todo mundo fica: ‘hahahaha’. Você não acha que eles acham isso um saco?”.

“Aqui todo mundo tem ego, tem vaidade, todo mundo quer falar de si”, completou a atriz. “Não dá para falar”, avaliou Mirella. “Não dá, com ela não dá. Só ela fala das coisas dela”, afirmou a peoa de A Fazenda 12, que também disse: “só que eu não percebia né. Eu gostava porque era mó fã. Agora, dou graças a Deus que estou quieta no meu canto, porque não dá não”.

O papo sobre a dona do hit “Que tiro foi esse?” continuou e Luiza comentou: “posso estar errada, mas ela acha que isso aqui gira em torno dela, ela é a protagonista e somos figurantes. E não, aqui mostra todo mundo. Só que ela acha”.

Luiza dizendo que a Jojo só sabe falar dela mesmo e todo mundo dá risada. E que ela se acha a protagonista do jogo e os outros são figurantes. pic.twitter.com/xquL0vP598 — thiago. (@euthiagof) October 22, 2020

Jojo termina amizade com Luiza

No último sábado (17), Jojo colocou um ponto final na amizade com Luiza no reality show rural. Já brigadas há algum tempo, as peoas lavaram a roupa suja durante papo na cozinha de A Fazenda 12 e a amizade chegou ao fim.

“Admiro sua história, o que você passou para chegar até onde chegou. Mas algumas atitudes suas que fui juntando há tempos, me decepcionaram. Vou conversar cordialmente, mas não quero ter contato. Por te admirar e por ter um carinho, você é a última pessoa que quero sair de mim. Para que isso não aconteça, fica o dito pelo não dito e cada um no seu quadrado”, comentou Jojo Todynho. Luiza tentou se reconciliar e disse que Jojo estava errada em colocar um ponto final na relação das duas, mas as participantes de A Fazenda 12 não chegaram a um consenso.

