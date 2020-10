Luiza Ambiel causou durante a gravação do programa Hora do Faro na última sexta-feira (23). A ex-peoa brigou com uma jornalista e até deu bronca no apresentador. O programa vai ao ar nos domingos a partir das 15h15.

A Fazenda 12: Luiza discute com jornalista, Sabrina Sato e Faro; vem ver

A participação de Luiza Ambiel, sexta eliminada de A Fazenda 12, no programa Hora do Faro foi tumultuada. A atriz tentou passar informações à Mirella, discutiu com a jornalista Fabíola Gadelha, a apresentadora Sabrina Sato e o apresentador Rodrigo Faro. Confira:

Luiza discute em Hora do Faro

O programa Hora do Faro é exibido pela Record TV, a mesma emissora de A Fazenda 12, aos domingos, a partir das 15h15, porém como as gravações acontecem na sexta-feira, é sempre possível ver alguns spoilers da participação do eliminado da semana no quadro “A Fazenda – Última Chance”.

Nesta semana, o programa recebeu Luiza Ambiel, sexta eliminada de A Fazenda 12. Durantes sua participação, a ex-peoa causou. O apresentador da Cabine de Descompressão, Victor Sarro, fez uma série de stories sobre a gravação do programa e revelou que Luiza brigou com a jornalista Fabíola Gadelha. Pouco depois, Victor publicou um vídeo em que conversava com Fabíola. “E aí? Vão se agredir? Vão lutar?”, questionou. “Que bom que ela [Luiza] deu uma acalmada”, avaliou a jornalista. “Vão se dar na porrada?”, perguntou Victor. “De jeito nenhum, sem perder a pose”, brincou Fabíola. Mais tarde, Sarro publicou: “as duas vão se estapear, olha a cara da Luiza”.

Pouco depois, o apresentador do Cabine de Descompressão também postou um vídeo em que mostrava Sabrina Sato. “Mas gosta de uma confusão”, comentou rindo. O apresentador também revelou que Sabrina disparou “você tem mania de perseguição” para a ex-peoa de A Fazenda 12. “Ah vai lá para dentro para você ver só”, rebateu Luiza.

Ex-peoa de A Fazenda 12 deu bronca em apresentador

Após os stories sobre Luiza retrucando as alfinetadas de Sabrina Sato e discutindo com Fabíola Gadelha, foi a vez de Rodrigo Faro virar assunto. Victor Sarro publicou um vídeo com o apresentador e comentou: “Faro, você tomou bronca da Luiza Ambiel?”. Faro firmou balançando a cabeça e Victor começou a dar risada. “Você entraria na Fazenda algum dia?”, questionou o apresentador da Cabine de Descompressão de A Fazenda 12. “Nunca, você está louco”, respondeu Rodrigo.

Nos stories de Victor Sarro, a sexta eliminada de A Fazenda 12 mandou um recado: “a gente fala o quer e ouve o que não quer”.

https://www.youtube.com/watch?v=gBCm1voYzF0