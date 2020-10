Após a discussão que acabou com a porta do banheiro quebrada na semana passada, Raissa Barbosa e Luiza Ambiel protagonizaram mais uma briga em A Fazenda 12. Na manhã desta terça-feira (20), dia de formação da nova roça, as pessoas trocaram ofensas. Sem dúvidas, vai ser difícil editar o bate boca com tanto palavrão. Vem ver!

Como começou a briga entre Luiza e Raissa em A Fazenda 12

Raissa treinava com Juliano e Biel na externa, enquanto Luiza fazia a limpeza, foi quando a vice-miss bumbum reclamou que a ex-banheira do Gugu estava jogando a sujeira nela enquanto varria. A partir dali, a briga e os xingamentos começaram.

“Para de jogar sujeira em mim, c******”, gritou a modelo, indignada. Luiza se defendeu dizendo que só estava varrendo. “Mariano, eu estou varrendo aqui faz um tempão. A bonita tá passando e falando que eu estou jogando sujeira nela”. “Mas não precisa varrer com força quando eu passo”, retrucou Raissa.

As duas continuaram batendo boca, quando Raissa perdeu a paciência e o mandou Ambiel calar a boca. “Vem calar! Eu não tenho medo de você”, respondeu a atriz. “Para de me provocar”, gritou Raissa.

“Vai tomar no c*, Luiza!”, disparou a modelo. “Vai você, que no seu cabe meio metro de bambu!”, Rebateu a musa dos anos 1990. “Como se no seu não coubesse, né?”, Ironizou Raissa em A Fazenda 12.

Veja as cenas do barraco

a luiza jogando sujeira na raissa raissa mais uma vez coberta de razao pic.twitter.com/NgtIhTRAiV — dudu (@boanoitebritto) October 20, 2020

E rolou uma briga imensa entre Raíssa e Luiza Ambiel! Acho que a Record vai ter até dificuldade para tirar os palavrões! Confira tudo aqui –> https://t.co/feS5Whd0sy (vídeos: @realitysvip) #AFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/rB4zrg6alu — LeoDias (@euleodias) October 20, 2020

Briga entre Luiza e Raissa termina com porta quebrada

Na última sexta-feira, dia 16 de outubro, Raissa Barbosa e Luiza Ambiel se estranharam em A Fazenda 12. As duas conversavam sobre a saída de Carol Narizinho, mas depois de algumas provocações, Raissa acabou explodindo.

Raissa saiu do quarto onde estava com Luiza e foi até o reservado, que é a parte do banheiro onde não tem câmera em A Fazenda 12. Ao entrar na cabine, a ex-vice Miss Bumbum surtou e começou a chutar a porta até se quebrar. A câmera da cozinha flagrou o momento em que parte da porta se soltou da parede. “Po***, ca*****, eu não aguento”, gritou a famosa.

https://twitter.com/i/status/1317211441473163265