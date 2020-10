A Fazenda 12: Luiza torce pela volta de Cartolouco e eliminação de Biel

A Fazendeira da semana em A Fazenda 12, Luiza Ambiel, se mostrou a favor da volta de Cartolouco da roça desta quinta-feira (8). Em conversa com algumas participantes na casa da árvore, a atriz revelou estar emocionada com o comportamento do peão nas últimas horas, e agora passou a torcer pela eliminação de Biel do reality. Mas, contudo, quem decide é o público de casa.

A Fazenda 12: Luiza muda de ideia e torce para Cartolouco

Após horas antes ter revelado que gostaria que ele fosse eliminado do reality A Fazenda 12, a fazendeira da semana, Luiza Ambiel parece ter mudado de ideia. Dito isso, na tarde desta quinta (8), a peoa aproveitou o tempo libre para conversar na casa da árvore com algumas participantes. Em um bate-papo com Carol Narizinho, Stéfani e Victória , a atriz revelou que prefere que Biel seja eliminado e que Cartolouco continue no jogo.

“Ele quer ficar. Ele está desesperado”, diz Luiza Ambiel, sobre Cartolouco. Por outro lado, mais cedo, a peoa conversou com o roceiro e falou sobre a Live do Fazendeiro em A Fazenda 12, realizada durante a madrugada no aplicativo TikTok: “Perguntaram quem eu achava que voltava. Deve voltar o Gabriel e a Jojo. Cada dia aqui é uma coisa, uma situação e vendo você, do jeito que você está, a gente muda de ideia”.

“Poxa, será que ele não merece voltar, não merece estar aqui? Ele curte e vive isso aqui. Por tudo o que aconteceu, eu queria ter raiva. Mas eu não consigo sentir porque não queria estar na sua situação. Não vou dar nomes, mas das três pessoas, parece que tem uma que, se sair, tudo bem, não precisa ‘estar aqui’, tanto faz”, disse Luiza ao citar indiretamente o funkeiro Biel.

“De você [Cartolouco] e da Jojo, por exemplo, estou sentindo que vocês não querem sair. Posso estar enganada, pode ser que o jeito do Biel de agir seja assim, uma capa. Pode ser que, no fundo, ele não queira sair. Mas eu vi que você está bem pensativo hoje”, concluiu Luiza Ambiel em A Fazenda 12.

Luiza, Narizinho e Stéfani querem Biel fora do reality

Ainda em conversa na casa da árvore, outras peoas também se mostraram a favor da saída do cantor Biel. Carol Narizinho foi a primeira a revelar que gostaria que o peão saísse, ao invés de Cartolouco ou Jojo Todynho. Da mesma forma, pensa Stéfani Bays. Aliás,não é de hoje que existe uma rivalidade entre Stéfani e Biel. Os dois vivem se votando na primeira oportunidade que existe, só para não conviver na mesma casa.

Já Luiza, que estava apoiando Biel, decidiu torcer para o retorno de Cartolouco. “Pra mim, ele não tá com sangue nos olhos”, disse a peoa em A Fazenda 12.