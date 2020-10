A terceira formação da roça aconteceu na sede do reality A Fazenda 12. Os peões escolheram, a fazendeira indicou e o Poder do Lampião foi fogo no feno na decisão. Após a votação, Lucas Selfie tirou satisfação com Cartolouco por ele votar 2 vezes em Raissa Barbosa

A Fazenda 12: mais treta? Lucas tira satisfação com Cartolouco após votos em Raissa

A Fazenda 12 sob comando de Marcos Mion está fogo no feno 24 horas. Após votação na terça (29) que definiu os participantes da terceira roça, Lucas Maciel, conhecido como Selfie, tirou satisfação com Cartolouco sobre os dois votos dados em Raissa Barbosa. Vem ver como tudo aconteceu.

Logo depois da votação, o ex-Pânico questionou o ex-Global sobre os dois votos dados em Raissa. O programa ao vivo não mostrou os detalhes da discussão, porém, foi visível o incômodo de Lucas, após ver seu affair no reality na berlinda.

A Fazenda 12: Lucas e Cartolouco conversam antes da roça

Primeiramente, Lucas e Cartolouco tiveram um papo antes da votação da roça. Na dispensa de A Fazenda 12, os dois discutiram sobre possíveis votos, e como seria a berlinda. Primeiro, Selfie falou sobre votar em Luiza Ambiel, com quem já protagonizou uma discussão.

“A minha linha de raciocínio é eu tô muito bem com Luiza esta semana, quase perto do que era nos primeiros dias, só que com um pé atrás. Eu sei até onde eu posso ir e vice e versa. Porém não tenho motivo para votar em qualquer pessoa, em contrapartida ela não aceita bem o voto, acabou de votar e pode reacender uma treta”, explicou Maciel.

Em seguda, ele alertou Cartolouco sobre perigos de combinações de votos. “Eu imagino que vocês vão votar nela. Eu não queria dar meu voto igual pra ela saber que não foi combinado. Estou pensando em alguém para votar que não seja ela. No fundo, cada um pensa em si. Se você for ficar pensando no grupo até o final… Você tem que pensar em você”, analisou.

A Fazenda 12: Cartolouco votou 2 vezes em Raissa

Lipe Ribeiro escolheu o poder da chama vermelha para Lucas Selfie, sendo assim, ficando com a verde. Durante a votação, Luacs tinha que escolher dois peões para não votar e para votar duplicado. No entanto, ele escolheu Cartolouco, que após um longo discurso, inficou optou por votar 2 vezes em Raissa Barbosa.

Logo em seguida, a peoa foi recebendo mais e mais votos da casa, chegando no total de seis. Com isso, ela está novamente na roça.

Lucas indignado com Cartolouco após votação

O Lucas Maciel tá puto com a falsidade do Cartolouco e porque combinaram votos pra Raissa, tô gostando cada vez mais do Lucas pqp. #RocaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/17ZNEH4zfi — Audrey (@rafaelpedlimao) September 30, 2020

No intervalo da votação ao vivo, o Playplus mostrou uma rápida imagem de Lucas Selfie se aproximando de Cartolouco. Na breve passagem, foi possível analisar o incômodo do peão ao ver o resultado da roça. Lucas entregou o poder de dois votos para Cartolouco, e ele escolhe votar justamente Raissa, que foi a mais votada na votação anterior.

Além do mais, ela e Lucas Selfie já protagonizaram um romance na casa do reality A Fazenda 12. Agora, resta saber como será as próximas formação da roça.

Cartolouco combinando voto em Raissa com Biel e Juliano em A Fazenda 12; veja!

https://twitter.com/TeamGiovanneBR/status/1311278172873330689