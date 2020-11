A Fazenda 12: mão-boba, combinação de voto e climão; veja o fim de semana

O fim de semana A Fazenda 12 foi agitado! A festa teve momentos marcantes e pela primeira vez na edição, os peões saíram da comemoração sem uma punição como brinde. Durante a festança, teve papo sobre voto e MC Mirella e Biel já tem um alvo. No pós-festa rolou mão-boba entre duas peoas e até pedido de expulsão, após uma atitude de Raissa. Confira:

Pós-festa de A Fazenda 12

Após a festa ‘Street’, Mirella e Stéfani foram dormir, mas a maquiadora achou que a MC estava passando dos limites e resolveu sair da cama no meio da madrugada. Stéfani estava na cozinha quando Mirella apareceu sorrindo. “Meu, vai deitar Mi”, disse a peoa de A Fazenda 12. “Vamos dormir?”, completou. “Vamos”, respondeu a funkeira. “Você fica passando a mão em mim debaixo das cobertas. Não bate das ideia”, disparou a ex-De férias com o ex. Mirella tentou justificar: “menina, estou fazendo carinho em você”.

A hashtag “Record homofóbica” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter na manhã do sábado (7) por causa de um possível beijo entre as participantes durante a festa. Parte do público de A Fazenda 12 se revoltou alegando que a emissora evitou mostrar demonstrações de carinho entre as peoas.

Stéfani: você fica passando a mão em mim

Mirella: eu to fazendo carinho em você Ô VEI KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/MYzTqS0iUW — lídia (@Iidixt) November 7, 2020

Raissa joga água em Lucas e apresentador leva tombo feio

Outro acontecimento do pós-festa que fez barulho nas redes sociais foi quando Raissa perseguiu Lucas com um copo de água em mãos e molhou o apresentador da MTV. O peão de A Fazenda 12 acabou caindo. “Ai minha costela”, reclamou após o tombo. No Twitter, alguns internautas pediram a expulsão da participante, alegando que a modelo é perigosa.

Mirella e Biel combinam voto do fazendeiro

Com receio de estar na próxima roça de A Fazenda 12, Mirella foi desabafar com Biel, o fazendeiro da semana. “Você quer ir com quem? Quem você quer que eu mande? Escolhe e fala pra mim”, disse o funkeiro. “A Jezabel”, respondeu a MC, se referindo ao papel de Lidi Lisboa em uma das novelas produzidas pela Record TV.

E vamos de MC 18 e MC 6 hits!

Ela pedindo p ele mandar a "Jezabel" p roça!#afazenda12 pic.twitter.com/FJOyPnSiiA — Jacque D'Oyá 🦋⚡ (@jacquedoya) November 7, 2020

Mariano e Jakelyne tem DR durante festa de A Fazenda 12

Durante a festa ‘Street’, Mariano e Jakelyne acabaram discutindo após o cantor dizer que não acredita em “amor eterno de reality”. “O que eu falei pra você? Aqui é lindo. A gente tem as mesmas obrigações e é perfeito. Quem dera a gente vivesse esse mundo pra casar, ter oito filhos e a p**** toda. Agora, chega lá fora, se eu não vou com a cara de uma amiga dela, já é um BO. Se ela não vai com a cara de um amigo meu que vai tomar cerveja em casa, já é um BO. Não tem como jurar amor eterno aqui dentro, gente. Falei na casa da árvore eu não acredito em casal de reality”, comentou o peão de A Fazenda 12.

“Se lá fora, as coisas juntarem e forem, aí beleza. Agora, casal que se jura amor eterno aqui e jura amor eterno aqui dentro, não acredito. Lá fora é outra coisa. Minha rotina, sua rotina e tal. Suas amizades”, completou o sertanejo. O cantor também citou o ator Henri Castelli, ex-namorado da miss. “ Se eu quisesse ficar com ele, não teria terminado”, afirmou a modelo.

Comentário de Jojo sobre lipoaspiração de Tays gera climão

Durante papo na sala, Jojo Todynho falou com Tays Reis sobre o procedimento estético que a baiana realizou antes do confinamento, uma lipoaspiração, e comentou como o corpo da peoa tem mudado desde que o reality show rural começou. O comentário não foi bem recebido por Tays, a peoa confessou para Jakelyne que ficou chateada com a atitude da dona do hit “Que tiro foi esse?”. Nas redes sociais, internautas que acompanham A Fazenda 12 também repercutiram o assunto, alguns defenderam Jojo e outros reclamaram das falas da cantora.

Quem venceu a Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12?

Mirella foi a sortuda que levou o lampião do poder desta semana. A peoa de A Fazenda 12 venceu a Prova de Fogo e se escolher o poder da chama vermelha, poderá ganhar R$ 10 mil e indicar um colega de confinamento para ser o terceiro roceiro da berlinda. A chama verde é revelada apenas durante a formação de roça.

Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Mariano e Lucas Maciel estão na baia.

